Кольцово начнут перестраивать раньше при проведении ЭКСПО

После встречи с членами инспекционной комиссии МБА глава оргкомитета «ЭКСПО-2025» Аркадий Дворкович заявил журналистам, что в случае проведения международной выставки в столице Урала расширять и перестраивать местный аэропорт начнут раньше.

«По всем расчетам, что есть в Минтрансе , в любом случае независимо от проведения ЭКСПО расширение аэропорта понадобиться через 10 лет. Если будет ЭКСПО, то это просто нужно будет сделать примерно на четыре года раньше — в 2024 году. Так что сама по себе ЭКСПО не является причиной этих инвестиций. Как обычно: инвестор берет на себя терминальную часть, а Правительство берет на себя часть, связанную с инфраструктурой», — заявил Аркадий Дворкович журналистам.

При этом зам председателя правительства добавил, что объём инвестиций ещё не известен, его предстоит считать. Проектной документации также пока нет.