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Кольцово начнут перестраивать раньше при проведении ЭКСПО
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Кольцово начнут перестраивать раньше при проведении ЭКСПО 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
После встречи с членами инспекционной комиссии МБА глава оргкомитета «ЭКСПО-2025» Аркадий Дворкович заявил журналистам, что в случае проведения международной выставки в столице Урала расширять и перестраивать местный аэропорт начнут раньше.
«По всем расчетам, что есть в Минтрансе, в любом случае независимо от проведения ЭКСПО расширение аэропорта понадобиться через 10 лет. Если будет ЭКСПО, то это просто нужно будет сделать примерно на четыре года раньше — в 2024 году. Так что сама по себе ЭКСПО не является причиной этих инвестиций. Как обычно: инвестор берет на себя терминальную часть, а Правительство берет на себя часть, связанную с инфраструктурой», — заявил Аркадий Дворкович журналистам.
При этом зам председателя правительства добавил, что объём инвестиций ещё не известен, его предстоит считать. Проектной документации также пока нет.
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