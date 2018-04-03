В Омской области создадут программу развития цифровой экономики региона

Омский Технопарк — площадка из нескольких функциональных кластеров по разработке цифровых решений в области импортозамещающего ПО и оборудования для промышленной автоматизации. Технопарк пока не имеет аналогов за Уралом по масштабам деятельности.

"Мы собрались на территории Технопарка для того, чтобы увидеть самые передовые технологии в сфере цифровой экономики, начиная с комплексов учёта и контроля до автоматизации технологического процесса. Технопарк работает с 2015 года, он имеет уже определённый опыт в сфере цифровой экономики, поэтому именно здесь собрались представители ряда крупных промышленных предприятий Омской области, представители высшей школы.

Обсуждалась концепция, представленная Минэкономики области, для принятия её в дальнейшем. Пока это только наброски будущей программы цифровой экономики региона", — привели в пресс-службе губернатора слова Буркова.

rightГлаве региона представили разработанную в Технопарке цифровую систему арктической логистики, которая позволяет не только спланировать отгрузки нефти танкерным флотом, рассчитать оптимальный маршрут, но и определить скорость его движения в арктических условиях, а также сориентировать перерабатывающий завод, когда и в каком объёме он получит нефть с арктического шельфа. Ещё один представленный проект — цифровой двойник НПЗ — виртуальная модель оборудования и процессов, протекающих в рамках этих установок на базе нейросетей.

"Для нас важно, что обсуждение путей цифровизации экономики региона началось на площадке нашего Технопарка. Специалисты «Газпром нефти» ведут разработку передовых цифровых решений, в том числе, в сфере работы с большими данными, интеграции нейротехнологий, искусственного интеллекта. Импортозамещение ключевых систем для цифровой трансформации — это план-минимум. Мы создаём базу для импортоопережения", — отметил генеральный директор оператора Технопарка — ООО «Автоматика-Сервис» Рустем Муфтеев.

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