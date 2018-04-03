ВС оставил судью без мантии за фривольный приговор

Дисциплинарная коллегия Верховного суда РФ 2 апреля почти пять часов кряду разбиралась в деле судьи Козульского районного суда Красноярского края 45-летней Татьяны Пресняковой, пытавшейся оспорить решения региональной ККС и ВККС о лишении ее мантии вкупе с пятым квалифклассом. На весьма эмоционально прошедшем заседании, свидетелем которого стал журналист Legal.Report, стороны обменялись хлесткими выпадами, взаимно обвиняя друг друга в непрофессионализме, подтасовке фактов и даже фальсификации документов.

Из доклада судьи ВС Владимира Боровикова следовало, что председатель Красноярского краевого суда Николай Фуга в своем представлении в ККС сослался «на один-единственный эпизод», свидетельствовавший о совершении судьей Пресняковой дисциплинарного проступка: 21 марта 2017 года она, выйдя из совещательной комнаты, огласила «неизвестный по содержанию и сущности документ» по делу гражданина Гнидаша, обвиняемого в многочисленных кражах.

По версии региональной ККС это был «черновой вариант приговора», подлинника же на тот момент вовсе не существовало (официальная копия была вручена Гнидашу лишь в апреле).

— Получается, что приговор был постановлен вне совещательной комнаты, — подчеркнул Боровиков. — Судья же, как вы знаете, обязан выйти и огласить уже подписанный приговор, и никак иначе!

По этому же делу Пресняковой ставили в вину нарушение «разумных сроков» — оно находилось в производстве без малого пять месяцев, хотя «не представляло особой сложности».

Фуга сослался также — «не раскрывая сути» — на два частных определения по делам Пресняковой, одно из которых оказалось для нее, без преувеличения, роковым. ККС в итоге раскрыла этот эпизод: речь шла о деле гражданина Бачило, обвиняемого в развратных действиях в отношении несовершеннолетнего. В своем приговоре судья «использовала слова и выражения, которые неприемлемы для официальных документов». Как сама Преснякова рассказала репортеру Legal.Report в кулуарах Верховного суда, камнем преткновения стало просторечное «детское» слово, начинающееся на букву «п» и обозначающее гениталии лиц обоих полов.

Квалифколлегия согласилась с доводами председателя краевого суда и досрочно прекратила полномочия Пресняковой за грубое нарушение процессуального законодательства и умаление авторитета судебной власти. Судья неудачно пыталась обжаловать данное решение в ВККС, после чего и подала жалобу в Верховный суд.

Едва председательствующий Сергей Рудаков предложил перейти к исследованию доказательств, как ему пришлось прервать Преснякову. Судья громко жаловалась на то, что не получала возражений на свою жалобу со стороны ККС и пытавшуюся уточнить адрес, по которому они были отосланы.

— Ну да, я же тут никто и звать меня никак, — обиделась она. — Дадите мне слово?

Получив положительный ответ, Преснякова изложила свою версию событий. В частности, по ее словам, положенные в основу решения ККС соответствующие объяснения сотрудников Козульского райсуда насчет приговора Гнидашу не соответствуют действительности. Отрицала она и все прочие доводы квалифколлегии. Судья утверждала: 21 марта ей был постановлен «законный и обоснованный приговор», а то, что было совершено позже, прямо назвала фальсификацией. Как сообщила она, новый председатель Козульского суда Ольга Чижикова, «чего-то боясь», сходу инициировала проверку — с чего у Пресняковой и началась череда проблем, она оказалось «во всем виноватой» — причем и «за всех прочих судей».

— Не могу смириться с тем, что меня уволили! — вскричала в какой-то момент судья. — Эта профессия — вся моя жизнь…

— Вы что оглашали-то все-таки по делу Гнидаша? — поинтересовался Рудаков.

— Приговор, нормальный приговор! — заверила его Преснякова.

— Вы его где изготовили?

— Где положено, в совещательной комнате… И подсудимый никаких жалоб не подавал потом! Да, и конверт с приговором я направила в установленный срок.

Вручить подобный документ человеку в Красноярском крае порой достаточно проблематично, добавила Преснякова. «Вот он ушел в тундру свою или в тайгу — и ищи его», — посетовала она. Приговор же, подшитый к делу Гнидаша проверяющие, скорее всего, в свое время просто «не заметили».

— Краевой коллегией и самой Пресняковой высказываются прямо противоположные суждения, — отметил Боровиков. — Одна сторона утверждает: приговор был, другая — нет…

После этого Преснякова вновь заявила: никто до определенного момента не оспаривал ее действия, все началось после прихода Чижиковой, когда «зависимые от нее сотрудники» дали компрометирующие судью объяснения «под диктовку» нового председателя суда. Да и в протоколе президиума Красноярского краевого суда (он предшествовал заседанию ККС и в ходе него судье задали немало неприятных вопросов) в ее отношении «много такого, чего и вовсе не было».

— Вы хотите сказать, что протокол сфальсифицирован? — строго спросил Рудаков.

— Я не знаю, кто его сфальсифицировал, но некоторые фразы, которые потом сыграли против меня, точно не звучали! — ответила судья. — Кстати, и работники нашего суда не раз говорили мне, мол, они дают такие объяснения, какие им велят.

— То есть, вы утверждаете, что люди откровенно лгут? — наступал Рудаков.

Преснякова смутилась… Но на вопрос «зачем кому-то надо было затевать всю эту историю с приговором?», уверенно ответила: «Это знает только Чижикова, она хотела опорочить меня! Проблема создана и раздута искусственно!»

Рудаков зачитал материалы из дела: апелляция, направившая дело Гнидаша на новое разбирательство, в своем указала, что 21 марта Пресняковой был оглашен «черновой вариант приговора», содержание которого «идентично тексту обвинительного заключения», — после чего судья заметно пала духом.

Рудаков тоже удивился полной идентичности обвинительного заключения и приговора — вплоть до запятой. «И абзацы совпадают, и размер текста, » — подтвердила судья коллегии Ирина Кочина.

— Вы применяете такую практику, да? Текст обвинительного заключения в приговор переносите? — поинтересовался председательствующий. — Почему все одинаковое-то? Мы ведь внимательно смотрели.

— Я считаю, что не одинаковое, — вяло парировала Преснякова. Стало понятно, что ее позиция перед лицом коллегии еще больше слабеет.

— Очень хочется узнать, — вступила в диалог Кочина, — а что именно помешало вам вручить копию приговора именно 21 марта, раз он был готов?

— Это ведь вопросы не только ко мне, но и к аппарату суда, — Преснякова совсем потерялась.

— Вы огласили приговор — так и вручите! — недоумевал Рудаков.

— Да, это нарушение, знаю, — тихо-тихо сказала судья.

Выходит, подытожил Рудаков, Преснякова по факту выбрала такую схему работы, при которой в приговор после оглашения могли вноситься правки, «а это совершенно недопустимо».

Коллегия перешла к делу обвинявшегося в педофилии Бачило. Преснякова напирала на то, что указала способ совершения преступления, просто «применив слово из показания потерпевшего». Боровиков же спросил, какую лексику в «острых» моментах предпочла использовать пересмотревшая позже дело Чижикова.

— Ушла ли она от этих самых формулировок? — уточнил он.

Преснякова быстро начала отвечать, что там осталось «вроде бы то же самое».

— У меня такой вопрос, — довольно сурово перебил ее Рудаков, листавший дело. — Вы вообще научились работать, не переписывая приговор с обвинительного заключения, а? Научились вы изготавливать приговоры, как того требует закон?

— Научилась вроде, — прошептала смущенная Преснякова.

Слово получил представитель ККС Красноярского края Андрей Малякин.

— Судья фактически перенесла обвинительное заключение в приговор, а также использовала недопустимые слова, — подтвердил. — Тут должен быть официально-деловой стиль! Не нужно никаких просторечных фраз… такие неуместные подробности и дословное воспроизведение показаний никак не оправдано, это любой судья знает.

Все это позволило Малякину заподозрить Преснякову не только в в отсутствии такта, но и в непрофессионализме и низкой квалификации.

Рудаков, будто бы решив дать Пресняковой последний шанс, поинтересовался, на каком счету она была все эти 16 лет работы в суде. Была зачитана последняя характеристика, из нее следовало, что судьей систематически «нарушаются сроки рассмотрения дел всех категорий», допускается волокита, к соблюдению сроков принятия дел в производство она «относится безразлично», а к процессуальным обязанностям — «небрежно».

Впрочем, Боровиков озвучил и чрезвычайно положительную характеристику, в которой Преснякова именовалась добросовестной, трудолюбивой и требовательной к себе судьей, которая «отличается самостоятельностью мышления» и «быстро и правильно ориентируется в действующем законодательстве». Более того, незадолго до начала негативных для Пресняковой событий ей был присвоен пятый квалифкласс. На это Малякин заметил, что до отдаленного Козульского суда у начальства «руки не доходили» и решение о «повышении» было, скорее всего, ошибочным.

Преснякова бросилась что-то возражать, на что председательствующий сделал ей замечание, отметив, что «судья должна знать процедуру» и слово ей еще дадут.

— Я не судья уже! — отчаянно выкрикнула она.

В последнем слове бывшая судья сказала:

— Меня обвиняют в порочности приговора незаконно! Я надеялась, что ВККС меня как-то защитит… но все оказалось не так… вообще, я считаю, имело место просто непорядочное отношение к коллеге. Я мать-одиночка, не могу теперь устроиться на работу. Как жить дальше — не представляю…

Не выдержав напряжения, Преснякова покинула заседание, пока судьи изготавливали резолютивную часть решения — на это у них ушло более часа. Когда члены коллегии вышли из совещательной комнаты и не увидели Преснякову в зале, они были несколько удивлены, однако Сергей Рудаков не нашел препятствий для оглашения решения. В удовлетворении жалобы судье было ожидаемо отказано.