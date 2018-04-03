В Архангельске пройдет экспертиза долгостроев

Планируется, что специалисты сделают детальный анализ проектной документации и зданий. Деньги на это решено было выделить из резервного фонда главы Архангельска Игоря Годзиша . Ориентировочная стоимость строительной экспертизы — около 2,8 миллиона рублей.

— Профессиональное обследование жилфонда нужно, чтобы принять решение о дальнейшей судьбе социальных домов на Доковской, — подчеркнул Игорь Годзиш. — После этого будет известно, получится достроить дома или нет. Часть экспертов, с которыми я общался, высказывает мнение, что данные дома достроены быть не могут, так как при строительстве были нарушены базовые требования по безопасно-сти.

Как сообщил начальник управления строительства и капремонта Архангельска Михаил Краснов , мнения многочисленных специалистов, осматривавших дома на предмет определения их дальнейших перспектив, разделились — одни говорят о возможности их достройки, другие не рекомендуют этого делать.

— Сейчас в окончательном варианте разработано техническое задание на проведение экспертного обследования домов, — отметил Михаил Краснов.

Долгострой на Доковской можно назвать одним из самых дорогих объектов в Архангельске. Изначально три 39-квартирных дома и один 18-квартирный в Исакогор-ском округе Архангельска предназначались для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Их возведение началось в 2010 году. Из федерального фонда содействия реформированию ЖКХ на эти объекты город получил около 120 миллионов рублей. Но подрядчик не смог завершить строительство, поэтому деньги федерального фонда пришлось вернуть.

В 2013 году депутаты городской думы поддержали мэрию в намерении достроить дома на средства муниципалитета. В итоге недостроенные здания так и остались стоять за забором.

Сейчас предварительное след-ствие установило, что гендиректор фирмы-подрядчика допустил множественный брак при строитель-стве домов.

— Несмотря на обязанность устранить его за свой счет, он использовал для этих целей средства инвестора — мэрии города Архангельска. Но и эти работы также выполнены не были, — отмечают в региональном УМВД

В результате мэрии Архангельска был причинен имущественный ущерб на сумму более 12 миллионов рублей.

Следствие шло несколько лет — проводились сложные строительные экспертизы, было опрошено большое количество свидетелей, проводились обыски и выемки документов.

Все это уголовное дело оформлено в 40 томов. В сентябре 2017 года бывшему директору фирмы-подрядчика было предъявлено обвинение в причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд.

Отметим, что попытки найти виновных в этой истории предпринимались давно. Под прицелом правоохранительных органов оказались и подрядчики, и те, кто курировал стройку.

Уголовное дело было заведено в отношении начальника отдела строительства управления строительства и капитального ремонта Архангельска по статье «халатность». Выяснилось, что фактически работы не выполнялись, но были оплачены на основании гарантийных писем. В 2015 году по объявленной Госдумой РФ амнистии данное дело было прекращено.

Кроме того, компания «Помор-сервис» выступала заказчиком-застройщиком и должна была контролировать весь процесс в соответствии с условиями контракта, проектной документацией, сметным расчетом, действующими строительными нормами и правилами.

Как стало известно, площади некоторых квартир не соответствовали СНиПам, требовалось увеличение ширины проездов между домами, отмечено и многое другое.

В администрации Архангельска сейчас надеются, что комплексная строительная экспертиза и суд смогут поставить окончательную точку в деле недостроев на Доковской.