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Пресс-секретарь Патриарха: священник, поющий «Мурку» — за гранью допустимого
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Пресс-секретарь Патриарха: священник, поющий «Мурку» — за гранью допустимого 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков осудил священника, который пел в трапезной храма песню «Мурка».
Видеоролик появился в Интернете накануне. На записи видно, как священник в церковном облачении поет блатную песню. Застолье проходило в трапезной храма иконы Божьей Матери «Троеручица» в столичном районе Орехово-Борисово. Люди, сидящие за столами, воспринимают происходящее хорошо и даже подпевают. Позже дьякон Андрей Кураев раскрыл имя солиста. Им оказался личный секретарь архиепископа Тираспольского Саввы архимандрит Венедикт Цирков.
Пользователи соцсетей отметили, что запись, по-видимому, была сделана летом (люди в трапезной сидят в легкой одежде). Однако появилось видео в Интернете именно на Страстной неделе.
И вот сейчас последовала реакция патриархии. На своей странице в Facebook пресс-секретарь Патриарха написал, что «ролик, где священник в подряснике, с крестом, в церковном, судя по всему, доме поет блатную песню про одесских урок — за гранью возможного и допустимого». По его мнению, неважно, чем «наши собратья» занимаются у себя дома, но за церковной трапезой, в присутствии других священников и мирян петь «Мурку» — «ниже достоинства человека, носящего иерейский сан». Волков считает, что это может негативно отразиться на восприятии церкви в обществе.
"Печальнее всего, что по этому ролику многие судят о всей Церкви, о всех ее священниках. И тут уже ничего не объяснишь", — написал пресс-секретарь Патриарха.
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