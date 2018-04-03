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«Поп пошел на дело»: священник спел блатняк в ресторане
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«Поп пошел на дело»: священник спел блатняк в ресторане 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Дни.ру
Пользователи Сети бурно обсуждают видеоролик, на котором православный батюшка распевает блатную песню «Мурка». Свидетелями перфоманса стали десятки людей.
На опубликованных кадрах видно, как батюшка в рясе под гитарное сопровождение во весь голос исполняет «гимн криминальной романтики». Вокруг священнослужителя накрытые столы, за которыми находятся десятки очевидцев. На стенах помещения, где происходит действо, висят картины с церковными мотивами. Видеозапись курьезного эпизода опубликовал в своем twitter-аккаунте известный публицист Александр Невзоров, передает издание Ura.ru.
Он сопроводил свое сообщение словами: «Поп пошел на дело, выпить захотелось. Поп зашел в шикарный ресторан». Интернет-пользователи разделились во мнениях касательно увиденного. Одни посчитали такое поведение православного священнослужителя недостойным, другие поддержали батюшку, подчеркнув, что духовные лица тоже имеют право на отдых.
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