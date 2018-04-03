На поисково-спасательной станции «Серебряный бор» спасен рыбак

При плановом патрулировании зоны ответственности дежурная смена спасателей заметила провалившегося в ледяную полынью человека и направилась к месту происшествия, которое находилось в 200 метрах от ПСС.

Примерно в 70 метрах от берега спасатель Ренат Невмятуллин подал спасательный круг терпящему бедствие рыбаку и, спрыгнув на лед, на страховочном конце добрался до него.

Спасатель Дмитрий Бусырев помог коллеге Ренату поднять пострадавшего на борт судна на воздушной подушке «Хивус». Мужчину 1945 года рождения доставили на поисково-спасательную станцию, обогрели, напоили горячим чаем и выдали сухую одежду. Спустя час рыбак, отказавшись от медицинской помощи, отправился домой. (ео)