Ещё
Храм на Новомосковской готов принять прихожан
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Храм на Новомосковской готов принять прихожан 

Управа Останкинского района 1 час назад
Фото: Управа Останкинского района
Вновь построенный храм в честь святой равноапостольной великой княгини Ольги на Новомосковской улице, вл. 4 в Останкине готов принять прихожан. Первая литургия в храме состоится в Светлое Христово Воскресение, 8 апреля.
— В ближайшую пятницу, 6 апреля в храме совершат чин малого освящения, а первая литургия пройдёт на праздник Пасхи, 8 апреля, она начнётся в 7.30 утра, — сообщил и.о. настоятеля иерей Филипп Пономарёв.
В храме полностью завершены строительные работы; установлен резной иконостас; развешаны иконы. А летом планируется благоустройство прилегающей к нему территории. (иб)
Управа Останкинского района: последние новости
Концерт «Ностальгия: песни нашей молодости» пройдет в библиотеке на Звездном бульваре Определена дата заключительного семинара Школы невест на ВДНХ В Останкине оперативно починили сломавшийся светофор для трамваев
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
НАТО отказала в визах российским дипломатам238
Выход нового «Простоквашино» обернулся скандалом102
Названа причина развития особо злостного рака1
Тулеев получил новую должность420
Сложный тест про изделие №212
Видео
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
00:43
Россиянам запретят сдавать билеты на поезда
Личный счет
10:07
Малышева вызвала гнев телезрителей
Шоу-бизнес
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
00:35
Чиновник поздравил петербурженку с годовщиной теракта
Общество
00:29
Семью Нетребко выгнали из театра
Шоу-бизнес Другое
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение