Храм на Новомосковской готов принять прихожан

Вновь построенный храм в честь святой равноапостольной великой княгини Ольги на Новомосковской улице, вл. 4 в Останкине готов принять прихожан. Первая литургия в храме состоится в Светлое Христово Воскресение, 8 апреля.

— В ближайшую пятницу, 6 апреля в храме совершат чин малого освящения, а первая литургия пройдёт на праздник Пасхи, 8 апреля, она начнётся в 7.30 утра, — сообщил и.о. настоятеля иерей Филипп Пономарёв.

В храме полностью завершены строительные работы; установлен резной иконостас; развешаны иконы. А летом планируется благоустройство прилегающей к нему территории. (иб)