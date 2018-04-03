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Около 2,2 тыс. волонтеров будут работать в дни проведения матчей ЧМ-2018 в Москве
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Около 2,2 тыс. волонтеров будут работать в дни проведения матчей ЧМ-2018 в Москве 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Южные горизонты
Об этом сообщила журналистам директор ГБУ «Мосволонтер», член Федерального экспертного совета по развитию добровольчества Ирина Швец.
«Мы обучаем 6 тыс. волонтеров, из них 5 тыс. в основном составе и 1 тыс. в резерве. Все ли 5 тыс. будут работать каждый день? Безусловно, нет. В нематчевые дни будут работать 1,8 тыс. человек одновременно, а в матчевые дни будут работать порядка 2,2 тыс. человек — тоже одновременно», — сказала И. Швец.
Она отметила, что добровольцы будут работать в аэропортах и на вокзалах, а также помогать туристам с навигацией. Кроме того, они будут задействованы непосредственно на городской территории, их задача — информировать людей о достопримечательностях столицы, провожать болельщиков на стадион и на транспортные объекты.
Также добровольцев обучают первой помощи и работе во время чрезвычайных ситуаций. Все волонтеры знают иностранные языки, добавила И. Швец.
Проведение ЧМ-2018 предусматривает участие волонтеров двух программ. Городские волонтеры помогут гостям в городе, а программа волонтеров Оргкомитета, набор которых проходил на сайте FIFA, нацелена на организацию работы на стадионах.
Чемпионат мира по футболу 2018 г. пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 г. в 11 городах, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, Калининград, Екатеринбург.
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