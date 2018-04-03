Ещё
Калужанка разбила голову мужу вазой с цветами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Калужанка разбила голову мужу вазой с цветами 

Калуга 24 2 часа назад
Фото: Калуга 24
Калужанка попала под следствие накануне своего дня рождения за удар, который она нанесла своему мужу. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Калужской области, в тот вечер она на кухне занималась приготовлением блюд для праздничного стола. В это время на кухню зашел муж. Он был пьян. Супруги поссорились, женщина схватила вазу с цветами и ударила ею мужа по голове. Муж, к счастью, пострадал не слишком серьезно — вред, нанесенный его здоровью, был оценен как легкий. В полицию об увечьях, которые он получил, сообщили врачи скорой помощи, которые отвозили мужа в больницу. Следствие по этому делу уже завершено и материалы переданы в суд. Женщине грозит до двух лет лишения свободы.
Калуга 24: последние новости
Ока вскроется до 10 апреля В Калуге открыли мемориальную доску Валерию Пряхину Среди грядок с рассадой полицейские обнаружили более сорока нелегалов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
НАТО отказала в визах российским дипломатам206
Выход нового «Простоквашино» обернулся скандалом94
Названа причина развития особо злостного рака1
Малышева вызвала гнев телезрителей77
Сложный тест про изделие №212
Видео
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
00:43
Россиянам запретят сдавать билеты на поезда
Личный счет
10:07
Малышева вызвала гнев телезрителей
Шоу-бизнес
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
00:35
Чиновник поздравил петербурженку с годовщиной теракта
Общество
00:29
Семью Нетребко выгнали из театра
Шоу-бизнес Другое
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение