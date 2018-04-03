Калужанка разбила голову мужу вазой с цветами

Калужанка попала под следствие накануне своего дня рождения за удар, который она нанесла своему мужу. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Калужской области, в тот вечер она на кухне занималась приготовлением блюд для праздничного стола. В это время на кухню зашел муж. Он был пьян. Супруги поссорились, женщина схватила вазу с цветами и ударила ею мужа по голове. Муж, к счастью, пострадал не слишком серьезно — вред, нанесенный его здоровью, был оценен как легкий. В полицию об увечьях, которые он получил, сообщили врачи скорой помощи, которые отвозили мужа в больницу. Следствие по этому делу уже завершено и материалы переданы в суд. Женщине грозит до двух лет лишения свободы.