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Школьники Старого Крюково задумались о будущей карьере в «Биннофарме»
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Школьники Старого Крюково задумались о будущей карьере в «Биннофарме» 

Старое Крюково 2 часа назад
Фото: Старое Крюково
Семиклассники школы №719 побывали на экскурсии на предприятии «Биннофарм».
Компания «Биннофарм» находятся в Зеленограде и занимается производством фармацевтической продукции. По мнению ребят и педагогов, экскурсия была информативной и познавательной.
«Мы были поражены абсолютной стерильностью на производстве, отсутствием окон, полной автоматизацией, современным оборудованием. Очень понравились доброжелательные, аккуратные и умелые работники. Мы тоже ощутили себя работниками производства, нам выдали специальную защитную одежду, провели инструктаж по технике безопасности. А потом мы, наконец, пошли на производство и своими глазами увидели, как изготавливают ампулы, таблетки, аэрозоли и капсулы», — поделились впечатлениями участники поездки.
Экскурсия сопровождалась интересным рассказом опытных сотрудников и директора производства Сергея Филатова. Многие из экскурсантов задумались о выборе профессии и захотели работать на предприятии «Биннофарм».
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