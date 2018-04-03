Школьники Старого Крюково задумались о будущей карьере в «Биннофарме»

Семиклассники школы №719 побывали на экскурсии на предприятии «Биннофарм».

Компания «Биннофарм» находятся в Зеленограде и занимается производством фармацевтической продукции. По мнению ребят и педагогов, экскурсия была информативной и познавательной.

«Мы были поражены абсолютной стерильностью на производстве, отсутствием окон, полной автоматизацией, современным оборудованием. Очень понравились доброжелательные, аккуратные и умелые работники. Мы тоже ощутили себя работниками производства, нам выдали специальную защитную одежду, провели инструктаж по технике безопасности. А потом мы, наконец, пошли на производство и своими глазами увидели, как изготавливают ампулы, таблетки, аэрозоли и капсулы», — поделились впечатлениями участники поездки.