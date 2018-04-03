Прокуратура закрыла 14 сайтов с обучением «зацепингу»

Восточная транспортная прокуратура провела мониторинг СМИ и выявила нарушения требований законодательства о защите детей от опасной информации. Речь идет о сайтах, которые обучают несовершеннолетних «зацепингу» ‐ передвижение на внешней части поезда. Об этом говорится на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Прокуратура закрыла 14 сайтов, которые обучают детей «зацепингу», а также показывают методы передвижения на поездах вне вагонов. Это может повлечь получение серьезных травм, вплоть до летального исхода.

Для устранения нарушений прокуратура направила в Орехово-Зуевский

городской суд Московской области иски о признании этой информации запрещенной к распространению на территории России . Суд удовлетворил исковые требования в полном объеме.

Когда решение вступит в законную силу, их направят в Роскомнадзор для внесения в соответствующий реестр.

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