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Прокуратура закрыла 14 сайтов с обучением «зацепингу»
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Прокуратура закрыла 14 сайтов с обучением «зацепингу» 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: Мир24
Восточная транспортная прокуратура провела мониторинг СМИ и выявила нарушения требований законодательства о защите детей от опасной информации. Речь идет о сайтах, которые обучают несовершеннолетних «зацепингу» ‐ передвижение на внешней части поезда. Об этом говорится на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
Прокуратура закрыла 14 сайтов, которые обучают детей «зацепингу», а также показывают методы передвижения на поездах вне вагонов. Это может повлечь получение серьезных травм, вплоть до летального исхода.
Для устранения нарушений прокуратура направила в  Орехово-Зуевский
городской суд Московской области иски о признании этой информации запрещенной к распространению на территории России. Суд удовлетворил исковые требования в полном объеме.
Когда решение вступит в законную силу, их направят в Роскомнадзор для внесения в соответствующий реестр.
«Зацеперы» начинают активно действовать в теплое время года, когда ручки не скользкие и много контролеров. Однако один
15-летний
молодой человек скончался 17 декабря 2017 года после того, как школьник собственноручно открыл автоматические двери и выпал на пути. Его переехал поезд. В ноябре произошла подобная ситуация.
Говоря о странных и опасных увлечениях молодежи, недавно в Сети появился новый «челлендж». Он заключается в том, что люди вдыхают презервативы через нос и вытаскивают через рот.
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