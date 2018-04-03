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Третий фримаркет «Люблю читать» пройдет 27 мая в Петрозаводске
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Третий фримаркет «Люблю читать» пройдет 27 мая в Петрозаводске 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Для первоапрельской акции горожане собрали более 1300 книг.
В Петрозаводске 1 апреля прошел второй книжный фримаркет «Люблю Читать». По информации пресс-службы мэрии, всего было собрано более 1300 книг. Участники фримаркета пили чай, общались, читали стихи, участвовали в розыгрыше подарков.
Следующая книжная акция состоится 27 мая в 13:00. Каждый желающий может принять в нем участие и подарить новую жизнь прочитанным книгам, которые пылятся без дела на полках.
Книги можно приносить в будни с 11:00 до 17:00 в Центр молодежи по адресу: пр. А. Невского, 55.
По материалам: ptzgovorit.ru
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