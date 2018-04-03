Госдума приняла закон о невозвратных билетах на поезда дальнего следования

МОСКВА , 3 апреля. / ТАСС /. Госдума приняла во вторник в третьем, окончательном, чтении законопроект, которым предусматривается введение нового тарифа на поезда дальнего следования. Речь идет о так называемых невозвратных билетах.

Изменения вносятся в «Устав железнодорожного транспорта РФ». Новый закон устанавливает, что «физическими лицами проездные документы (билеты) в поезда дальнего следования приобретаются по тарифам, предусматривающим условие о получении обратно стоимости проезда при возврате неиспользованного проездного документа (билета)».

Получение денежных средств за невозвратные билеты возможно лишь в ряде случаев. Так, пассажиру вернут деньги за неиспользованные билеты «только в случае внезапной болезни пассажира или совместно следующего с пассажиром члена семьи (супруга, родителя (усыновителя) или ребенка (усыновленного), смерти члена семьи либо травмирования пассажира в результате несчастного случая, подтвержденном соответствующими документами». Кроме того, возврат предусмотрен в случае отмены отправления поезда или задержки отправления поезда либо непредоставления пассажиру места, указанного в билете, говорится в тексте документа.

Новый федеральный закон вступит в силу с 1 января следующего года.