Для оренбуржцев запустят новый Volgabus по 45 маршруту

В областном центре запустят новый комфортабельный автобус по 45 маршруту на тестовый период — около месяца.

Пока новый VOLGABUS в единственном экземпляре, но такая ситуация временна, на смену ожидаются дополнительно и другие модели. Стоимость такого автобуса около 4,5 млн рублей, что в три раза превышает цену ПАЗа. Главные преимущества в том, что здесь установлены пандусы для маломобильных групп населения. Пока, для того чтобы понять рентабельность таких перевозок на городских маршрутах, потребуется время и многомиллионные вливания частных перевозчиков.

«Это первый автобус, который мы взяли на тестовую эксплуатацию. Выбрали достаточно нагруженный маршрут №45, чтобы попробовать. Мы ставим задачу — понять плюсы и минусы разных моделей, понять общественное мнение и уже тогда узнать на что готов наш город, пассажир и перевозчик», — отметил председатель Ассоциации перевозчиков Оренбурга Максим Файзуллин.

За полный тестовый период (примерно полгода) предполагается «обкатать» все модели подобного транспорта, сформировать мнение и план модернизации пассажирских перевозок.