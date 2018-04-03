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МИД: РФ призывает создать международную коалицию по борьбе с терроризмом
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МИД: РФ призывает создать международную коалицию по борьбе с терроризмом 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Задача создания широкой антитеррористической коалиции, о необходимости которой неоднократно заявляла Москва, по-прежнему актуальна, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко на мероприятии дискуссионного клуба «Валдай»
"У нас есть позитивная программа в отношениях с США, мы об этом говорим и не устанем повторять, потому что мы считаем необходимым объединить усилий для борьбы с общими угрозами и вызовами", — отметил Грушко.
По словам высокопоставленного дипломата, США сейчас тратят более 700 миллиардов долларов на оборону. Тем не менее, от угрозы терроризма эти деньги не спасут. Нужно формировать широкую международную коалицию, которую предлагал создать президент РФ Владимир Путин.
Грушко выразил обеспокоенность тем, что в странах Запада существует «явный недостаток стратегического видения важности отношений с Россией». «Западоцентричность как будущее глобального мира осталась в прошлом и приходится иметь дело с реальностью», — пояснил замминистра.
Замминистра полагает, что мяч находится на стороне Запада. Между тем был торпедирован договор об обычных вооруженных силах в Европе и его адаптированная версия. «Сегодня можно только сожалеть о том, как бы пригодились эти инструменты в нынешних очень напряженных условиях безопасности», — подчеркнул Грушко.
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