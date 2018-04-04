«Тотальный диктант» определился со звездными чтецами текста

"В городе-победителе будет диктовать автор Гузель Яхина . В качестве призов городам-финалистам обещали участие медийных персон. В Красноярск приедет диктовать Михаил Шац. Он согласился принять участие в акции там. В Иркутске будет диктовать Ирина Астахова", — отметила Ребковец, сообщает "Мир 24"

В 2018 году акция пройдет 14 апреля, в том числе и в Москве

Какие новшества ждут участников проекта и как подготовиться к диктанту, читайте в материале портала Москва 24.