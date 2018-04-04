«Тотальный диктант» определился со звездными чтецами текста 

Организаторы «Тотального диктанта» определились с чтецами текста. Телеведущий Михаил Шац будет диктовать в Красноярске, поэтесса Ирина Астахова присоединится к акции в Иркутске, Виктор Щетков из «Студии Союз» приедет в Тюмень, а актер Виктор Сухоруков прочитает текст в Таллине.
"В городе-победителе будет диктовать автор Гузель Яхина. В качестве призов городам-финалистам обещали участие медийных персон. В Красноярск приедет диктовать Михаил Шац. Он согласился принять участие в акции там. В Иркутске будет диктовать Ирина Астахова", — отметила Ребковец, сообщает "Мир 24".
Акция впервые прошла в 2004 году в Новосибирске. Проект представляет собой форму добровольного написания диктанта. Акция быстро обрела популярность в России и за рубежом. В разное время авторами текстов становились Борис Стругацкий, Захар Прилепин, Дина Рубина и другие.
В 2018 году акция пройдет 14 апреля, в том числе и в Москве.
Какие новшества ждут участников проекта и как подготовиться к диктанту, читайте в материале портала Москва 24.