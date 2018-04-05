Стала известна тема «Тотального диктанта» в 2018 году

Темой «Тотального диктанта», который пройдет 14 апреля в России , станет день из жизни учителя. Автором текста стала писательница Гузель Яхина . Об этом сообщила «Свободная пресса».

В тексте описывается один день из жизни учителя немецкой словесности. Он станет частью нового произведения литератора.

Сейчас проходит регистрация участников диктанта.