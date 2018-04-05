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Стала известна тема «Тотального диктанта» в 2018 году
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Стала известна тема «Тотального диктанта» в 2018 году 

360tv.ru 58 минут назад
Фото: Вести Калининград
Темой «Тотального диктанта», который пройдет 14 апреля в России, станет день из жизни учителя. Автором текста стала писательница Гузель Яхина. Об этом сообщила «Свободная пресса».
В тексте описывается один день из жизни учителя немецкой словесности. Он станет частью нового произведения литератора.
Сейчас проходит регистрация участников диктанта.
Организаторы «Тотального диктанта» сообщили имена знаменитостей, которые будут читать текст в этом году. Среди них телеведущий Михаил Шац, поэтесса Ирина Астахова, актер Виктор Сухоруков и участник шоу «Студия Союз» на ТНТ Виктор Щетков.
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