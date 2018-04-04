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Названы «звездные» чтецы «Тотального диктанта»
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Названы «звездные» чтецы «Тотального диктанта» 

Деловая газета «Взгляд» 4 апреля 2018
Фото: Вести Калининград
Телеведущий Михаил Шац будет читать текст «Тотального диктанта» в Красноярске, поэтесса Ирина Астахова прочтет его в Иркутске, в Тюмени диктовать будет участник шоу «Студия Союз» на ТНТ Виктор Щетков, а в Таллине — актер Виктор Сухоруков, сообщила руководитель проекта Ольга Ребковец.
«В городе-победителе будет диктовать автор Гузель Яхина. В качестве призов городам-финалистам обещали участие медийных персон. В Красноярск приедет диктовать Михаил Шац. Он согласился принять участие в акции там. В Иркутске будет диктовать Ирина Астахова», — цитирует РИА «Новости» Ребковец.
По ее словам, в Тюмени читать диктант будет участник шоу «Студия Союз» на ТНТ Виктор Щетков, а в Таллине в этой роли может выступить актер Виктор Сухоруков.
15 лет назад в Новосибирском госуниверситете стартовал проект, влюбивший в себя русскоязычный мир. С помощью президентского гранта открылась онлайн-школа и очные курсы в 70 городах, чтобы любой желающий смог написать под диктовку один на всех текст «Тотального диктанта».
Напомним, в 2017 году каждый десятый участник написал «Тотальный диктант» на «отлично».
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