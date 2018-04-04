Названы «звездные» чтецы «Тотального диктанта»

«В городе-победителе будет диктовать автор Гузель Яхина . В качестве призов городам-финалистам обещали участие медийных персон. В Красноярск приедет диктовать Михаил Шац. Он согласился принять участие в акции там. В Иркутске будет диктовать Ирина Астахова», — цитирует РИА «Новости» Ребковец.

По ее словам, в Тюмени читать диктант будет участник шоу «Студия Союз» на ТНТ Виктор Щетков, а в Таллине в этой роли может выступить актер Виктор Сухоруков.

15 лет назад в Новосибирском госуниверситете стартовал проект, влюбивший в себя русскоязычный мир. С помощью президентского гранта открылась онлайн-школа и очные курсы в 70 городах, чтобы любой желающий смог написать под диктовку один на всех текст «Тотального диктанта».

Напомним, в 2017 году каждый десятый участник написал «Тотальный диктант» на «отлично».