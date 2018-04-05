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Калининградцы в пятый раз напишут «Тотальный диктант»
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Калининградцы в пятый раз напишут «Тотальный диктант» 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
В Калининградской области в пятый раз пройдет «Тотальный диктант». Это Всероссийская акция по проверке грамотности для всех желающих — независимо от возраста, национальности и уровня образования. За четыре года в ней приняли участие почти полторы тысячи Янтарного края.
В 2018 году «Тотальный диктант» пройдет 14 апреля в тысячи городов в 75 странах. На официальном сайте уже открылась регистрация на участие.
Уникальные тексты для диктантов создают известные писатели. В 2018 году это автор романа «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхина, получившая в 2015 году премию «Большая книга».
В регионе диктант начнут писать в 13.00 на трех открытых площадках: в БФУ им. И. Канта, в западном филиале РАНХиГС и Славской центральной городской библиотеке. Кроме того, в этот день можно будет проверить свою грамотность и в соседних странах — Польше и Литве.
Напомним, что первый «Тотальный диктант» провели в 2004 году студенты гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. За 15 лет акция приобрела всемирный масштаб: ее воплощают активисты и волонтеры в разных уголках планеты. Так, в 2017 году мероприятие охватило 71 страну, объединив 200 тысяч человек в 866 городах.
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