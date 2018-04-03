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Красноярцам предложили придумать концепцию празднования Дня города
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Красноярцам предложили придумать концепцию празднования Дня города 

АиФ Красноярск 2 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
За самую оригинальную концепцию празднования Дня города мэрия Красноярска готова заплатить 50 тысяч рублей.
В этом году краевой столице исполнится 390 лет. Праздник пройдет 25 августа на проспекте Мира. Горожанам предлагают принять активное участие в подготовке к юбилею. Со 2 апреля стартовал конкурс на лучшую концепцию Дня города. Идеи ждут от красноярцев старше 18 лет, юрлиц, ИП и творческих коллективов. Концепция должна отражать идею празднования Дня города. Итоги конкурса подведут в мае. Автор самой лучшей идеи получи денежное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей.
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