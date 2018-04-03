Красноярцам предложили придумать концепцию празднования Дня города

За самую оригинальную концепцию празднования Дня города мэрия Красноярска готова заплатить 50 тысяч рублей.

В этом году краевой столице исполнится 390 лет. Праздник пройдет 25 августа на проспекте Мира. Горожанам предлагают принять активное участие в подготовке к юбилею. Со 2 апреля стартовал конкурс на лучшую концепцию Дня города. Идеи ждут от красноярцев старше 18 лет, юрлиц, ИП и творческих коллективов. Концепция должна отражать идею празднования Дня города. Итоги конкурса подведут в мае. Автор самой лучшей идеи получи денежное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей.