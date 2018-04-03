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Сезон фонтанов в Реутове откроют в мае
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Сезон фонтанов в Реутове откроют в мае 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Комплекс мероприятий по подготовке фонтанов в подмосковном Реутове планируют выполнить к майским праздникам, сообщил глава городского округа Станислав Каторов.
По данным Реутовского информагентства, на сегодняшний день главный фонтан в Центральном городском парке состоит из 64 распылителей, которые создают водные потоки, высота центральной струи достигает 12 метров. Этот фонтан в Реутове называют музыкальным. Вечером вода в фонтане подсвечивается разными цветами, а струи двигаются под музыку.
«Специалисты проведут монтаж электроники, насосов, покраску, общестроительные работы. В начале марта в городе подвели итоги интернет-голосования за проект фонтана, который будет установлен в городском парке «Фабричный пруд». В голосовании приняли участие 1 605 горожан. Большинство проголосовало за проект трехрядного фонтана с разноцветной подсветкой и динамическим изменением высоты струй, главная из которых будет достигать 20 метров и станет одной из самых высоких среди фонтанов в Московской области», — сказал Каторов.
Всего в Реутове действуют три фонтана: в Центральном парке, в парке «Фабричный пруд» и в микрорайоне 9А. Фонтан в южной стороне города подарен жителям управляющей компанией «Центрстрой». Раньше на этом месте находилась клумба.
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