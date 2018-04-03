«Нарушают — жалуйтесь!»: в Башкирии за информацию о свалках будут платить

В республике стартовало движение «Защитим природу вместе!» Инициатором проекта стало Русское и географическое общество и Башкирская природоохранная прокуратура.

— Каждый житель республики может стать участником движения. Для этого надо зафиксировать экологическое нарушение и сообщить о нем в прокуратуру , — объясняют суть проекта организаторы движения. — Активисты получат денежное вознаграждение.

Особое внимание активистов просят обратить на следующие нарушения:

незаконная вырубка леса;

незаконный сброс сточных вод;

браконьерский вылов рыбы;

незаконная торговля браконьерским уловом;

браконьерская охота в запретный период;

незаконная разработка карьеров;

ограничение свободного доступа граждан к водному объекту.

В заявление нужно максимально подробно рассказать о нарушении и указать возможных нарушителей. А также приложить фотографии, подтверждающие нарушение природоохранного закона, и написать координаты места, где это случилось. Материалы необходимо отправить по адресу: 450064, г. Уфа, ул. Мира, 6 или по электронной почте 069.prok@mail.ru (копию сообщения можно переслать на электронную почту rgo-rb@mail.ru).