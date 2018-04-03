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«Нарушают — жалуйтесь!»: в Башкирии за информацию о свалках будут платить
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«Нарушают — жалуйтесь!»: в Башкирии за информацию о свалках будут платить 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
В республике стартовало движение «Защитим природу вместе!» Инициатором проекта стало Русское и географическое общество и Башкирская природоохранная прокуратура.
— Каждый житель республики может стать участником движения. Для этого надо зафиксировать экологическое нарушение и сообщить о нем в прокуратуру, — объясняют суть проекта организаторы движения. — Активисты получат денежное вознаграждение.
Особое внимание активистов просят обратить на следующие нарушения:
незаконная вырубка леса;
незаконный сброс сточных вод;
браконьерский вылов рыбы;
незаконная торговля браконьерским уловом;
браконьерская охота в запретный период;
незаконная разработка карьеров;
ограничение свободного доступа граждан к водному объекту.
В заявление нужно максимально подробно рассказать о нарушении и указать возможных нарушителей. А также приложить фотографии, подтверждающие нарушение природоохранного закона, и написать координаты места, где это случилось. Материалы необходимо отправить по адресу: 450064, г. Уфа, ул. Мира, 6 или по электронной почте 069.prok@mail.ru (копию сообщения можно переслать на электронную почту rgo-rb@mail.ru).
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