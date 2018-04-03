Концепцию благоустройства Рузы подготовили в честь 690‑летия города

В Рузском городском округе подготовлена концепция благоустройства Рузы в честь 690-летия города, на эти цели правительством Московской области выделено 198 миллионов рублей в рамках программы «Малые исторические города», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Концепция благоустройства готова. Мы ведем ее совместно с Главархитектурой Московской области . На прошлой неделе в правительстве области мы рассмотрели эту концепцию. На этой неделе архитектурно-художественный совет должен будет ее одобрить. Уже прошел аукцион на выбор проектной организации. К 26 апреля проект благоустройства уже должен быть готов и сдан на экспертизу», — сказал глава Рузского городского округа Максим Тарханов

По его словам, до 1 июня пройдет аукцион на строительно-монтажные работы. После этого подрядчик, выбранный на аукционе, должен будет начать работы по благоустройству улиц города. Благоустройство предполагает обустройство центральной площади, пешеходной зоны, площади перед ЦКиИ и Георгиевского пруда.

Глава Рузского городского округа напомнил, что каждый понедельник проводит совещание по теме подготовки к юбилею.

«Это грандиозный проект, он предусматривает не только три дня праздничных мероприятий по случаю Дня города, но и много больших акций в течение года. Запланировано около 30 мероприятий, проектов и программ», — рассказал Тарханов.