Ещё
«Майская велопрогулка» в этом году стартует из Академического
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Майская велопрогулка» в этом году стартует из Академического 

e1.ru 2 часа назад
Фото: e1.ru
В Екатеринбурге идет подготовка к двум «Майским прогулкам». Про пешую, которая пройдет 20 мая, мы уже писали. А велопрогулка состоится в субботу, 26 мая. Организаторы пока не раскрывают все секреты: чтобы дать карту маршрутов, нужно успеть их протестировать, а для этого должен сойти снег. Но велосипедисты поедут по новой трассе.
В этом году участников ждут также три маршрута: 12–15 километров, средняя дистанция — 30–35 км и 50–70 км — для любителей путешествий. По статистике, большинство участников — это горожане в возрасте 26–40 лет.
— Регистрация откроется на следующей неделе. Старт у нас будет дан в жилом районе Академическом, а финиш — у ТЦ «Мега». Участники поедут через лесопарк, — уточнили Е1.RU организаторы мероприятия.
Пока за окном снег, вы можете посмотреть фоторепортаж с прошлой велопрогулки. В заезде тогда приняли участие несколько тысяч человек. Стартовали они сухими и опрятными — но дождь все исправил. Велосипедисты выехали в том году с Эльмаша. Мы также публиковали советы участникам велопрогулки.
e1.ru: последние новости
Получаем загранпаспорт без лишних хлопот: инструкция E1.RU Поддержим наших красавиц: началось онлайн-голосование за участниц конкурса «Мисс Россия» Рядом с Управлением железной дороги в Екатеринбурге появится сквер с яблонями и цветниками
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
НАТО отказала в визах российским дипломатам194
Выход нового «Простоквашино» обернулся скандалом96
Малышева вызвала гнев телезрителей85
Названа причина развития особо злостного рака1
Сложный тест про изделие №213
Видео
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
00:43
Россиянам запретят сдавать билеты на поезда
Личный счет
10:07
Малышева вызвала гнев телезрителей
Шоу-бизнес
02:38
Путин прибыл с визитом в Анкару
Политика
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
00:35
Чиновник поздравил петербурженку с годовщиной теракта
Общество
00:29
Семью Нетребко выгнали из театра
Шоу-бизнес Другое
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение