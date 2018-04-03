«Майская велопрогулка» в этом году стартует из Академического

Екатеринбурге идет подготовка к двум «Майским прогулкам». Про пешую, которая пройдет 20 мая, мы уже писали. А велопрогулка состоится в субботу, 26 мая. Организаторы пока не раскрывают все секреты: чтобы дать карту маршрутов, нужно успеть их протестировать, а для этого должен сойти снег. Но велосипедисты поедут по новой трассе.

В этом году участников ждут также три маршрута: 12–15 километров, средняя дистанция — 30–35 км и 50–70 км — для любителей путешествий. По статистике, большинство участников — это горожане в возрасте 26–40 лет.

— Регистрация откроется на следующей неделе. Старт у нас будет дан в жилом районе Академическом, а финиш — у ТЦ «Мега». Участники поедут через лесопарк, — уточнили Е1.RU организаторы мероприятия.

Пока за окном снег, вы можете посмотреть фоторепортаж с прошлой велопрогулки. В заезде тогда приняли участие несколько тысяч человек. Стартовали они сухими и опрятными — но дождь все исправил. Велосипедисты выехали в том году с Эльмаша. Мы также публиковали советы участникам велопрогулки.