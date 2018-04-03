ФАНО утвердило результаты оценки более 450 научных организаций

"Была завершена оценка научных организаций, подведомственных агентству. Это наш совместный с Российской академией наук проект", — сказал Котюков, добавив, что 30 марта были утверждены результаты и окончательное распределение организаций по категориям.

Согласно представленным главой РАН данным, оценку ФАНО прошли 454 организации. Оценивались 41 наукометрический показатель и 38 дополнительных сведений. В частности, это публикационная активность, доля конкурсного и внебюджетного финансирования и эффективность международного сотрудничества. Последний показатель включал, в частности, количество статей, подготовленных совместно с зарубежными организациями, и число проведенных международных конференций.

Основные показатели

К первой категории были отнесены 142 организаций, ко второй — 205, к третьей — 107. Например, относительное (на одного исследователя) число научных публикаций в изданиях, индексируемых в базе данных WebОfScience, у организаций первой категории составляет 0,68, в второй — 0,36, у третьей — 0,13, свидетельствуют представленные главой ФАНО данные.

Среднее отношение конкурсного и внебюджетного финансирования к средствам, полученных на госзадания, у организаций первой категории составляет 1,035, у второй категории — 0,861, у третьей — 0,603.

Средняя численность исследователей в организациях первой категории — 185,6 человек. Второй категории — 88,5, а третьей — 32,2.

Оценки по областям знаний

Так, в области медицинских наук 23 организации отнесены ко второй категории, и по восьми — к первой и третьей. В области технических наук — 15 организаций отнесены к первой категории, 31 — ко второй, и 17 — к третьей. В гуманитарных науках 13 организаций — первая категория, 23 — вторая, 23 — третья. В области сельскохозяйственных наук сразу 50 научных институтов отнесены к высшей категории, 37 — ко второй, и 18 — к третьей.

В области естественных наук это соотношение выглядит следующим образом: 21 организация — отнесена к первой категории, 82 — ко второй, и 76 — к третьей.