Утвержден график приема жителей руководством ОМВД по району Ховрино

Прием жителей проведет в апреле руководство отдела МВД России по району Ховрино. Всех желающих с актуальными вопросами будут ждать по адресу ул. Петрозаводская, д. 2. Об этом сообщила руководитель пресс-службы УВД по САО Ясмина Шафигуллина.

— На приеме можно пожаловаться на бездействие сотрудников полиции, узнать ход дела по ранее поданному заявлению, получить консультацию о том, в какой форме составить заявление. Также можно прийти и выразить благодарность сотрудникам, — уточнила Шафигуллина.

Подробный график встреч руководства ОМВД России по району Ховрино и участковых уполномоченных с населением приведен ниже.

Выездной прием осуществляется по адресу: ул. Клинская, д. 19 (участковый пункт полиции № 15А). (то)