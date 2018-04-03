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Утвержден график приема жителей руководством ОМВД по району Ховрино
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Утвержден график приема жителей руководством ОМВД по району Ховрино 

Управа района Ховрино города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
Прием жителей проведет в апреле руководство отдела МВД России по району Ховрино. Всех желающих с актуальными вопросами будут ждать по адресу ул. Петрозаводская, д. 2. Об этом сообщила руководитель пресс-службы УВД по САО Ясмина Шафигуллина.
— На приеме можно пожаловаться на бездействие сотрудников полиции, узнать ход дела по ранее поданному заявлению, получить консультацию о том, в какой форме составить заявление. Также можно прийти и выразить благодарность сотрудникам, — уточнила Шафигуллина.
Подробный график встреч руководства ОМВД России по району Ховрино и участковых уполномоченных с населением приведен ниже.
Выездной прием осуществляется по адресу: ул. Клинская, д. 19 (участковый пункт полиции № 15А). (то)
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