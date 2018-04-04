Директор Троицкого лицея уволен. Идут споры вокруг личности преемника

В среде родителей и педагогов троицкого лицея идет бурное обсуждение личности нового директора. Часть сторонников Сергея Старченко к назначенному мэрией руководителю заранее настроена недоброжелательно. По словам ряда родителей, в лицее №17 под руководством Егоровой процветают разного рода платные услуги, а все заслуги приписываются не заботам преподавателей и собственно учителей, а исключительно помощи от местного отделения партии «Единая Россия»

Однако другие возражают. Как сообщил «ФедералПресс» один из преподавателей лицея, многие учителя считают Егорову компромиссным вариантом. «Светлана Николаевна хоть и действительно „системный“ человек, но в лицее не новичок: она здесь работала, несколько лет назад даже замещала Сергея Старченко на период его болезни, — сообщил источник »ФедералПресс» . — Так что, думаю, по-живому резать не будет».

Напомним, Сергей Старченко, создатель и директор лицея №13, одной из лучших школ в Челябинской области (на днях один из лицеистов официально признан Учеником года региона), в ноябре 2017 года был уволен по статье 278 Трудового кодекса, то есть без объяснения причин. Отставке, по информации «ФедералПресс», предшествовал длительный конфликт с главой Троицка Александром Виноградовым и начальником управления образования Ольгой Копыловой . В конце 2017 года Старченко восстановился в должности через суд, однако это решение чиновники обжаловали, и 2 апреля уже апелляционная инстанция подвтердила законность увольнения директора.

Несмотря на многочисленные доброжелательные отзывы о Светлане Егоровой, родители и педсостав лицея №13 намерены 5 апреля провести общее собрание, а позже — митинг в поддержку Сергея Старченко. Позиция администрация остается неизвестной.