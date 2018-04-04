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Директор Троицкого лицея уволен. Идут споры вокруг личности преемника
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Директор Троицкого лицея уволен. Идут споры вокруг личности преемника 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В среде родителей и педагогов троицкого лицея идет бурное обсуждение личности нового директора. Часть сторонников Сергея Старченко к назначенному мэрией руководителю заранее настроена недоброжелательно. По словам ряда родителей, в лицее №17 под руководством Егоровой процветают разного рода платные услуги, а все заслуги приписываются не заботам преподавателей и собственно учителей, а исключительно помощи от местного отделения партии «Единая Россия».
Однако другие возражают. Как сообщил «ФедералПресс» один из преподавателей лицея, многие учителя считают Егорову компромиссным вариантом. «Светлана Николаевна хоть и действительно „системный“ человек, но в лицее не новичок: она здесь работала, несколько лет назад даже замещала Сергея Старченко на период его болезни, — сообщил источник »ФедералПресс». — Так что, думаю, по-живому резать не будет».
Напомним, Сергей Старченко, создатель и директор лицея №13, одной из лучших школ в Челябинской области (на днях один из лицеистов официально признан Учеником года региона), в ноябре 2017 года был уволен по статье 278 Трудового кодекса, то есть без объяснения причин. Отставке, по информации «ФедералПресс», предшествовал длительный конфликт с главой Троицка Александром Виноградовым и начальником управления образования Ольгой Копыловой. В конце 2017 года Старченко восстановился в должности через суд, однако это решение чиновники обжаловали, и 2 апреля уже апелляционная инстанция подвтердила законность увольнения директора.
Несмотря на многочисленные доброжелательные отзывы о Светлане Егоровой, родители и педсостав лицея №13 намерены 5 апреля провести общее собрание, а позже — митинг в поддержку Сергея Старченко. Позиция администрация остается неизвестной.
Добавим, споры вокруг должности директора троицкого лицея — не единственный конфликт между общественностью и властями по поводу педагогов. Не далее как 5 апреля в Челябинске прошел митинг в поддержку Олега Строгонова, директора спортивной школы каратэ «Конас», уволенного в рамках программы оптимизации спортшкол областного центра. Протестное мероприятие собрало около 300 человек.
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