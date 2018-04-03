На железной дороге Гонконг-Шэньчжэнь запущено пробное движение поездов

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 3 апреля. /Корр. ТАСС Александр Зюзин /. Пробное движение поездов со скоростью до 200 км в час началось на новом участке скоростной железной дороги, которая связала Гонконг с соседним Шэньчжэнем . Как сообщили местные власти, магистраль протяженностью 26 км должна быть введена в эксплуатацию в сентябре.

Сравнительно короткий, но важный участок призван стать звеном формирующейся в КНР скоростной железнодорожной сети. Ветка позволит сократить время в пути до крупнейшего южнокитайского города Гуанчжоу до 48 минут с нынешних двух часов, а до Шэньчжэня можно будет домчаться за каких-то 14 мин.

Строительство стальной магистрали, которая будет интегрирована с общей сетью городского метро, началось в 2010 году, и по плану должно было завершиться за пять лет. Однако постоянные задержки привели к удорожанию проекта, а поиски дополнительного финансирования затормозили процесс строительства еще больше. В итоге конечная стоимость проекта раздулась до астрономической суммы в 10,7 млрд долларов США.

Таким образом, прокладка одного километра трассы обошлась в немыслимые 411 млн американских долларов, что стало абсолютным мировым рекордом. Это объясняется тем, что весь маршрут был проложен под землей и в горных туннелях. Даже конечный терминал в западной части полуострова Коулун площадью в 11 га оказался подземным. Для его строительства пришлось вырыть 4,5 млн кубометров земли.

Прокладывать путь на поверхности невозможно — плотность застройки Гонконга такова, что не позволяет сооружать вокзал и ведущие к нему пути без сноса многочисленных зданий. Реализацией данного проекта занимается местная корпорация MTR (Эм-ти-ар).

Подсчитано, что через полвека с начала функционирования ветка не окупит и половины затраченных на нее средств. Однако администрация Гонконга исходит из того, что она жизненно важна для долгосрочного развития мегаполиса, его дальнейшей экономической интеграции с материковым Китаем.