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Все в гости к нам! Ямал готовится к крупному медиаконгрессу
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Все в гости к нам! Ямал готовится к крупному медиаконгрессу 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Салехарде в декабре проведут масштабное мероприятие — медиаконгресс. Об этом сегодня, 3 апреля, на расширенном заседании Общественного совета при департаменте международных и внешнеэкономических связей ЯНАО сообщил директор профильного ведомства Александр Мажаров.
«Сделать предстоит очень много, поэтому предварительная работа уже началась. На сегодняшний день получено согласование МИД России. Профильное министерство не только поддержало проведение конгресса, но и заверило в готовности оказать содействие в установлении контактов с зарубежными СМИ», — сказал заместитель губернатора Ямала.
В мероприятии примут участие представители русскоязычных зарубежных СМИ. Это не только арктические страны, как Норвегия, Швеция, Финляндия, Канада, США, но и те партнёры, с которыми уже установили долгосрочное сотрудничество — Болгария, Киргизия, Германия и другие.
По мнению Александра Мажарова, такие мероприятия создают не только положительный инвестиционный климат, что, безусловно, сказывается на экономическом развитии региона и международных отношениях. Кроме того, это дает жителям арктического региона получить дополнительные возможности нового опыта и знаний.
«Имидж государства за рубежом складывается, в том числе из того, как строят отношения со своими иностранными партнерами субъекты РФ. Для Ямала приоритетом являются честные доверительные отношения и взаимовыгодные международные связи», — подчеркнул директор профильного ведомства.
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