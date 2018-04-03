Все в гости к нам! Ямал готовится к крупному медиаконгрессу

Салехарде в декабре проведут масштабное мероприятие — медиаконгресс. Об этом сегодня, 3 апреля, на расширенном заседании Общественного совета при департаменте международных и внешнеэкономических связей ЯНАО сообщил директор профильного ведомства Александр Мажаров

«Сделать предстоит очень много, поэтому предварительная работа уже началась. На сегодняшний день получено согласование МИД России . Профильное министерство не только поддержало проведение конгресса, но и заверило в готовности оказать содействие в установлении контактов с зарубежными СМИ», — сказал заместитель губернатора Ямала.

Швеция, Финляндия, Канада, Киргизия, В мероприятии примут участие представители русскоязычных зарубежных СМИ. Это не только арктические страны, как Норвегия США , но и те партнёры, с которыми уже установили долгосрочное сотрудничество — Болгария Германия и другие.

По мнению Александра Мажарова, такие мероприятия создают не только положительный инвестиционный климат, что, безусловно, сказывается на экономическом развитии региона и международных отношениях. Кроме того, это дает жителям арктического региона получить дополнительные возможности нового опыта и знаний.