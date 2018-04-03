Суд поддержал решение УФАС Подмосковья о штрафе ООО «ВНЕШТРЕЙДСЕРВИС» 

Кассационный суд поддержал постановление Московского областного УФАС России о привлечении ООО «ВНЕШТРЕЙДСЕРВИС» к административной ответственности за участие в картельном сговоре, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства региона.
«Поводом к возбуждению дела об административном правонарушении послужило решение Московского областного УФАС России о нарушении обществом антимонопольного законодательства в части заключения устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных аукционах», — говорится в сообщении.
На основании указанного решения было вынесено постановление о привлечении ООО «ВНЕШТРЕЙДСЕРВИС» к административной ответственности в виде административного штрафа в размере более 900 тысяч рублей.
Не согласившись с указанным постановлением, общество обратилось в суд. Арбитражный суд города Москвы, Девятый арбитражный апелляционный суд и Арбитражный суд Московского округа отказали ООО «ВНЕШТРЕЙДСЕРВИС» в удовлетворении требований и подтвердили законность постановления Московского областного УФАС России.