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Названа дата распада российского разгонного блока «Фрегат»
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Названа дата распада российского разгонного блока «Фрегат» 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Российский разгонный блок «Фрегат», использовавшийся для выведения на целевую орбиту четырех европейских спутников связи, прекратит существование 3 апреля, говорится в прогнозе американского специализированного сайта, использующего данные NORAD для отслеживания космического мусора.
«Ожидается, что этот объект распадется во вторник, 3 апреля», — передает РИА «Новости» прогноз экспертов.
Напомним, 9 марта ракета-носитель «Союз-СТ-Б» с четырьмя телекоммуникационными спутниками новой европейской среднеорбитальной космической системы связи успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане.
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