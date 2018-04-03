Названа дата распада российского разгонного блока «Фрегат»

Российский разгонный блок «Фрегат», использовавшийся для выведения на целевую орбиту четырех европейских спутников связи, прекратит существование 3 апреля, говорится в прогнозе американского специализированного сайта, использующего данные NORAD для отслеживания космического мусора.

«Ожидается, что этот объект распадется во вторник, 3 апреля», — передает РИА «Новости» прогноз экспертов.

Напомним, 9 марта ракета-носитель «Союз-СТ-Б» с четырьмя телекоммуникационными спутниками новой европейской среднеорбитальной космической системы связи успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане.