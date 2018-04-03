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МИД РФ: НАТО использует «дело Скрипаля» для оправдания военных расходов
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МИД РФ: НАТО использует «дело Скрипаля» для оправдания военных расходов 

Российская Газета 49 минут назад
Фото: Российская Газета
«Дело Скрипаля» было использовано и для того, чтобы подровнять ряды в ЕС и НАТО, которые подрасшатались в последнее время, впрыснуть очередную дозу русофобии", — пояснил Грушко.
По словам высокопоставленного дипломата, уже через несколько месяцев состоится саммит альянса в Брюсселе, где должны будут приниматься новые решения об усилении восточного фланга, решения о том, как выходить на двухпроцентный норматив увеличения военных расходов.
Замминистра МИД РФ полагает, что НАТО нужен «большой враг», чтоб оправдать свою агрессивную политику. «В ближайшее время общественному мнению придется обосновывать, куда идут деньги, потому что речь идет о колоссальных тратах», — подчеркнул Александр Грушко.
Напомним, очередной саммит НАТО должен пройти в Брюсселе 11-12 июля 2018 года.
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