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В храме Хорошево-Мневников провели пасхальную благотворительную ярмарку
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В храме Хорошево-Мневников провели пасхальную благотворительную ярмарку 

Управа района Хорошево-Мневники 2 часа назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
В храме великомученика Феодора Тирона, который находится в Хорошево-Мневниках, в минувшее воскресенье состоялась пасхальная благотворительная ярмарка.
— На ярмарке каждый мог приобрести пасхальные подарки и полезные вещи для родных и близких. На прилавках были представлены поделки, сувениры, игрушки, и многое другое, — отметили в пресс-службе храма.
Напомним, в субботу, 7 апреля, в храме состоится освящение куличей, яиц и пасх. Всех желающих ждут с 12.00 до 20.00. Храм располагается по адресу: ул. Берзарина, д. 15, корп. 1. (ео)
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