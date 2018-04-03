В храме Хорошево-Мневников провели пасхальную благотворительную ярмарку

В храме великомученика Феодора Тирона, который находится в Хорошево-Мневниках, в минувшее воскресенье состоялась пасхальная благотворительная ярмарка.

— На ярмарке каждый мог приобрести пасхальные подарки и полезные вещи для родных и близких. На прилавках были представлены поделки, сувениры, игрушки, и многое другое, — отметили в пресс-службе храма.

Напомним, в субботу, 7 апреля, в храме состоится освящение куличей, яиц и пасх. Всех желающих ждут с 12.00 до 20.00. Храм располагается по адресу: ул. Берзарина, д. 15, корп. 1. (ео)