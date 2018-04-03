Такого Тимура Родригеза ты еще не видел!

Год назад, когда одно из видео Тимура Родригеза (38) раскритиковали в Сети, он ответил очень жестко — записал рэп-ответ и выложил его в Instagram.

Рифмую. Быстро. Дорого. Ловите мой ответ хейтерам! 🔞 Ссылка на полную версию в шапке профиля. #родригезпротивхейтеров —————————————— Made in #INFINITI @infiniti_russia #madeininfiniti

Публикация от Тимур Родригез/RODRIGUEZZZ (@trodriguezzz)

6 Июн 2017 в 2:09 PDT И это зашло! Подписчики начали просить Тимура выпустить песню в таком стиле, и вот — сегодня он опубликовал видео на песню «Ушел в капюшон».

https://www.youtube.com/watch?v=6sBHNMFssIg

«Он о том, как накрывшись капюшоном, человек забывает об окружающей действительности, уходит в музыку и остаётся с ней один на один, мечтая, расслабляясь и просто получая удовольствие, наслаждаясь моментом», — говорит Родригез.

На смену пиджакам, шляпам и маякам пришли оверсайз-штаны, бомберы и многослойность. «Чтобы имя и фамилия „Тимур Родригез“ не взорвали голову людям, увидевшим их в разделе „хип-хоп/рэп“, я решил, что необходимы такие изменения, которые, с одной стороны, отвлекут от моих телевизионных историй и поп-музыки, а с другой — позволят чётко идентифицировать того самого человека, который стелет в Instagram рэпчик. Поэтому мой новый материал будет теперь выходить под грифом RODRIGUEZZZ. Думаю, это начало чего-то большого и жутко интересного», — признается артист.

Как тебе такой Тимур?

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/takogo-timura-rodrigeza-ty-eshhe-ne-videl/