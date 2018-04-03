В библиотеке на Жигулевской улице прошла «Страна читающего детства»

В рамках Недели детской и юношеской книги в библиотеке № 112 района Кузьминки было организовано литературное мероприятие «Страна читающего детства».

Юные читатели больше узнали о жизни и творчестве авторов самых интересных и любимых сказок — Шарля Перро , Ганса Христиана Андерсена, Братьев Гримм и других, а затем приняли участие в викторинах и конкурсах, посвященной героям этих волшебных историй.

Напомним, что библиотека расположена по адресу: Жигулевская улица, дом 6, корпус 2. Узнать расписание работы и наличие книг можно по телефону 8 (499) 722-65-12. (вт)