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В библиотеке на Жигулевской улице прошла «Страна читающего детства»
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В библиотеке на Жигулевской улице прошла «Страна читающего детства» 

Управа района Кузьминки 2 часа назад
Фото: Управа района Кузьминки
В рамках Недели детской и юношеской книги в библиотеке № 112 района Кузьминки было организовано литературное мероприятие «Страна читающего детства».
Юные читатели больше узнали о жизни и творчестве авторов самых интересных и любимых сказок — Шарля Перро, Ганса Христиана Андерсена, Братьев Гримм и других, а затем приняли участие в викторинах и конкурсах, посвященной героям этих волшебных историй.
Напомним, что библиотека расположена по адресу: Жигулевская улица, дом 6, корпус 2. Узнать расписание работы и наличие книг можно по телефону 8 (499) 722-65-12. (вт)
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