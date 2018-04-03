Суд в Стокгольме приговорил напавшего на дипмиссию РФ к принудительному лечению

СТОКГОЛЬМ , 3 апреля. / ТАСС /. Окружной суд Стокгольма приговорил во вторник Леонида Карнюшина, совершившего в январе серию правонарушений в отношении посольства РФ и нанесшего материальный ущерб дипломатической собственности в торгпредстве России в Стокгольме, к принудительному лечению и крупному штрафу. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в судебной инстанции.

"Суд приговорил Карнюшина к принудительному лечению, срок которого будет установлен медиками. Он также должен будет выплатить штраф размером 106794 шведских крон ($12867) ", — рассказала представитель суда Сусанн Элиассон.

Карнюшин обвинялся шведской прокуратурой в трех случаях злостных нарушений неприкосновенности жилища и незаконного проникновения, двух случаях причинения ущерба и в попытке применить насилие по отношению к служащему. На прошлой неделе были объявлены результаты судебно-психиатрической экспертизы обвиняемого. Выводы показали, что он страдает психическим расстройством.

6 января Карнюшин на легковом автомобиле сломал шлагбаум на парковке, а затем таранил ворота гаража торгового представительства РФ. 8 января, управляя грузовым автомобилем, он повредил главные ворота административного здания торгпредства. 10 января Карнюшин незаконно проник на территорию российского посольства, а позднее в тот же день повредил установленное на территории торгпредства оборудование для видеонаблюдения. После каждого инцидента полиция задерживала мужчину и отпускала через несколько часов.

Правонарушитель был вновь задержан 13 января «за незаконное вторжение и причинение ущерба». Он признал свою вину и заявил, что причиной его действий стало «недовольство тем, что ему не дают визу в Россию», а также то, что «российские дипломаты ведут себя так, как будто они находятся в России».