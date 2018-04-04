Чубайс пообещал построить четыре мусоросжигательных завода в Подмосковье 

В ходе совместного проекта «Ростеха» и «Роснано» к 2020 году в Московской области будет построено четыре мусоросжигательных завода, еще один — в Татарстане, сообщил в ходе круглого стола «Состояние и перспективы развития наноиндустрии в Российской Федерации» глава УК «Роснано» Анатолий Чубайс.
«Ясно, что сердцевина этой создаваемой (мусороперерабатывающей. — RNS) индустрии это, конечно же, переработка мусора в электроэнергию. Это базовая логика, которую мы развиваем. На сегодняшний день пошли всерьез вместе с «Ростехом», «Ростех» — старший партнер, мы — младший, 8 млрд инвестиций, строительство первых пяти заводов в России…Первый год у нас 2020-й, у нас первый завод должен быть», — сказал он.
Отвечая на вопрос RNS Чубайс пояснил, что «на сегодня есть решение о строительстве 5 заводов, из 5 заводов 4 будут находиться в Московской области, один в Татарстане».
Чубайс напомнил о проблемах с мусорными свалками в Подмосковье. «Мусор. Все мы видим, что происходит в Волоколамске, и так далее, и так далее. В моем понимании? С опозданием немножко. Но если совсем про голую суть, конечно, сортировка — это прекрасно, нам конечно, нужны современные полигоны. Конечно, то, что делает Воробьев в Московской области с дегазацией полигонов — это правильно, это все верно, но только объем ежегодного мусора, который вывозится из Москвы в разы больше, чем мощность всех полигонов вместе взятых», — добавил глава УК «Роснано».