Чубайс пообещал построить четыре мусоросжигательных завода в Подмосковье

«Ясно, что сердцевина этой создаваемой (мусороперерабатывающей. — RNS) индустрии это, конечно же, переработка мусора в электроэнергию. Это базовая логика, которую мы развиваем. На сегодняшний день пошли всерьез вместе с «Ростехом», «Ростех» — старший партнер, мы — младший, 8 млрд инвестиций, строительство первых пяти заводов в России…Первый год у нас 2020-й, у нас первый завод должен быть», — сказал он.

Отвечая на вопрос RNS Чубайс пояснил, что «на сегодня есть решение о строительстве 5 заводов, из 5 заводов 4 будут находиться в Московской области, один в Татарстане».