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Прокуратура: на северном берегу Байкала незаконно запустили очистные сооружения
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Прокуратура: на северном берегу Байкала незаконно запустили очистные сооружения 

ТАСС 1 час назад
Фото: БАЙКАЛ ДЕЙЛИ
ИРКУТСК, 4 апреля. /ТАСС/. Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура выявила незаконный запуск очистных сооружений в поселке Нижнеангарске, расположенном на северном берегу Байкала в Республике Бурятии, сообщила в среду пресс-служба надзорного ведомства.
Нарушение было выявлено в ходе прокурорской проверки, установившей, что в поселке на основании муниципального контракта строят очистные сооружения и канализационную систему. «Объект не введен в эксплуатацию, осуществляется пятый этап строительства, предусматривающий регулировку технологии и определение ее готовности. Вместе с тем, система очистных сооружений запущена и функционирует с конца февраля 2018», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, после прохождения очистных сооружений стоки попадают в канализационную насосную станцию и далее по напорному трубопроводу — в точку сброса в заболоченной пойме Ангарского сора Байкала.
Северобайкальская межрайонная природоохранная прокуратура возбудила два административных дела — по статьям «Самовольное занятие водного объекта» и «Нарушение специального режима хозяйственной деятельности в водоохраной зоне» КоАП РФ.
Нижнеангарск — поселок городского типа, административный центр Северо-Байкальского района Бурятии с населением 4,5 тыс. человек.
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