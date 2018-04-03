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На реках Алтайского края наблюдаются промоины, наслуд, шугоход и снежура
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На реках Алтайского края наблюдаются промоины, наслуд, шугоход и снежура 

АиФ — Алтай 2 часа назад
Фото: АиФ - Алтай
Целый спектр ледовых явлений наблюдается на реках Алтайского края 3 апреля.
В русле Оби в районе Усть-Чарышской пристани образовались промоины, в районе Барнаула и Камня-на-Оби — закраины. На Бие в районе Турочака — редкий ледоход, а районе Бийска — промоины.
На Катуни в районе с. Сростки — редкий шугоход. На Чарыше в районе с. Чарышского — редкая снежура. На Алее в районе Рубцовска — средний шугоход. На Чумыше в районе Тальменки — наслуд.
Справка
Закраины — небольшое водное пространство между берегом и краем льда на замерзшей реке, озере, пруде, образующееся от скопления талой воды.
Промоины — отверстия во льду, промытые течением.
Наслуд — второй пласт льду, сверх коренного, если натечная вода замерзает.
Шугоход — движение всплывающего на поверхность водного потока и переносимого течением внутриводного льда (шуги), представляющего собой ноздреватую, рыхлую массу, состоящую из кристаллов пластинчатой формы.
Снежура — снежный покров или скопление снега на воде, образующееся при обильном выпадении снега на поверхность воды, близкой к точке замерзания. Быстро пропитывается водой и образует кашеобразную вязкую массу. Смерзаясь, образует шугу.
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