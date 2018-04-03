Лисица вышла к людям: в Кунгурском районе введут карантин по бешенству

селе Зарубино Кунгурского района зафиксировали случай бешенства. Лисица пришла к жилым домам и покусала домашнюю собаку. Но хозяин собаки сообщил об этом спустя три недели, когда животное стало агрессивно себя вести, отказываться от еды и в результате погибло.

— Был зафиксирован один случай заражения бешенством на нашей территории, — сообщил 59.ru глава Зарубинского сельского поселения Виктор Мальцев . — Будет введен карантин.

Лисица пришла к домам еще 3 марта, напала на дворовую собаку, рассказал 59.ru начальник Кунгурской станции по борьбе с болезнями животных Александр Злыгостев.

— Спустя три недели пес умер, мы взяли пробы. Животное оказалось заражено бешенством, — сообщил Александр Злыгостев. — Сейчас необходимо ввести карантин по бешенству в селе, даже если выявлен один случай заражения. Хозяева собаки находятся на контроле медиков. Весь их скот привит вакциной. Мы обошли 185 дворов, больных не обнаружено. Очаг заболевания находится на улице Детская. В селе вакцинировано сейчас 136 собак, 200 кошек, 52 головы крупного рогатого скота. Карантин будет введен с этой недели на 60 суток. Запрещено с территории села вывозить животных, проводить массовые ярмарки скота.

По словам ветеринара, жители домов часто не регистрируют животных, не сообщают о случаях нападения диких лисиц.

— На выпасе скот находится в контакте с дикой природой. Опасность представляют лисицы, волки, еноты, — сообщил собеседник. — Нужно помнить, что животные, которые болеют бешенством, не боятся людей, они сами выходят к населенным пунктам.