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Зоопарк запустил продажу билетов в интернете
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Зоопарк запустил продажу билетов в интернете 

Все новости Новосибирской области 2 часа назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Для оплаты принимаются банковские карты платежных систем Visa, MasterCard и «Мир». Чтобы купить билет, необходимо заполнить все поля в соответствующем разделе, проверить состав заказа и правильность введенных данных.
«На ваш электронный адрес будут отправлены все уведомления по заказу и электронные билеты. Максимальное количество билетов за одну покупку составляет шесть штук», — уточнила Евгения Пирожкова.
Примечательно, что обладателям электронных билетов не требуется обменивать их на бумажные пропуски в кассе зоопарка. Вместо этого билеты необходимо предъявить контролеру для считывания QR-кода на экране смартфона или планшета посетителя. Еще один вариант — самостоятельно распечатать пропуск в зоопарк заранее. Кроме того, при наличии льготного электронного билета требуется показать контролеру документ, подтверждающий право на льготы. Билет действует с даты приобретения до 31 декабря года, в котором он был приобретен. Если по каким-то причинам посетить зоопарк в этот срок не удалось, то держатель сможет вернуть свои деньги.
Весна окончательно пришла в Новосибирский зоопарк — от зимней спячки очнулись барсуки и медведь Леха, известный своим крутым нравом. В 2002 году он оторвал руку у 41-летней посетительницы и съел «добычу» на глазах у людей. Ранее он подобным образом лишил руки зазевавшегося мужчину.
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