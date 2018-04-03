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Сотрудники института физических проблем РАН приняли участие в конференции
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Сотрудники института физических проблем РАН приняли участие в конференции 

Управа района Гагаринский 2 часа назад
Фото: Управа района Гагаринский
«Президиум проводит работу по изменению статуса РАН и пытается получить больше полномочий по контролю за научной деятельностью институтов. В то же время институты по-прежнему управляются ФАНО со всеми замечательными нововведениями для научной работы, как-то нормо-часы, планирование количества статей, отчеты по госзаданиям и многими другими бюрократическими инновациями.
С другой стороны сейчас происходит обсуждение закона о науке и ставится вопрос о специальном законе о Российской Академии Наук», — отмечают в РАН.
Сессия прошедшая 27 марта в конференц-зале ФИАН, должна была помочь найти решения этих сложных вопросов.
Необходимость созвать 4-ю сессию конференции научных работников РАН назрела спустя три года после третьей сессии конференции. За это время произошло множество важных событий, главным из которых стало избрание нового президента и нового президиума РАН.
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