Оксана Дмитриева: «В провинциализации Петербурга виновата городская исполнительная власть»

Один из самых известных политиков России Оксана Дмитриева отмечает сегодня юбилей. Будучи профессионалом с большой буквы, человеком с огромным опытом работы во власти, Оксана Генриховна могла бы быть и вице-премьером по экономике, и министром финансов, и губернатором Санкт-Петербурга . Но, увы, такие яркие личности не востребованы сейчас наверху. В моде те, чье кредо — серость и незаметность. В то же время и в своей нынешней ипостаси — в качестве депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга — Дмитриева делает для нашего города очень много. И даже в юбилей разговор с ней у корреспондента «Интересанта» праздничным не получился — Оксана Генриховна говорила больше не о себе, а о проблемах Петербурга и путях их решения.

Новый ЗакС лучше старых Дум — Оксана Генриховна, вы много лет проработали в Государственной думе . Оказавшись в петербургском ЗакСе, много ли отличий в подходах и работе вы видите? Заметно ли отличается атмосфера в Думе и нашем городском парламенте?

— Я была депутатом всех шести последний Дум, и застала самую разную атмосферу. Она там серьезно менялась. К сожалению, в Думах пятого и шестого созывов независимые депутаты были уже в абсолютном меньшинстве. В итоге политическое поле для продвижения своей позиции и тщательной проработки предложений резко сузилось. Петербургская ситуация, наоборот, уникальна тем, что мы — единственный город в стране, где сохранилась профессиональная оппозиция в парламенте. И она представлена не депутатами-одиночками, а целыми фракциями — это и «Яблоко» , и наша «Партия Роста». В итоге парламент в Петербурге принципиально отличается от того, что мы видели в Думе пятого-шестого созывов. Оппозиция имеет здесь постоянную трибуну, право законодательной инициативы и пользуется вниманием прессы. Поэтому в целом в Петербурге наше влияние на все процессы гораздо сильнее, чем на федеральном уровне. Еще одно существенное отличие — тесная связь оппозиции с гражданским обществом. Например, нам удалось создать «Комитет защиты Петербурга», куда вошли как депутаты ЗакСа, так и общественные активисты.

— И всё же в последнее время многие говорят о провинциализации Петербурга, о том, что наш город утратил влияние на ситуацию в стране.

— Да, я с этим согласна, и считаю это виной исполнительной власти. Она не ценит то, что в Петербурге такой сильный парламент и серьезная консолидация деятелей культуры, науки и всех демократических сил. Мы выдвигаем много инициатив и предлагаем разные варианты развития города. Но исполнительная власть в городе существенно отстает от чаяний гражданского общества и городского парламента. Петербург всегда был имперским городом, научно-культурной столицей не только Северо-Западного региона, но и всей Северной Европы. Хотелось бы развивать город в этом направлении — для этого есть все возможности.

— В чем же причина сложившейся ситуации?

— У нашего города нет стратегии развития, четко не выделены отрасли специализации в масштабах страны и мира. Постоянно идут метания со стороны городской власти — то из Петербурга стремятся сделать автомобильный кластер, то — туристическую столицу. При этом забывают о нашем главном предназначении — быть научно-культурной столицей. В итоге идет разрушение научно-культурных учреждений со стороны городской власти и федеральных структур. Мы видим полное отсутствие четкой цели и стратегии, а также активного продвижения тех программ и проектов, которые нужны городу. Напротив, в городе реализуются различные инициативы типа проведения Чемпионата мира по футболу или перевода столичных функций, которые дают нам гораздо меньше, чем могли бы дать более продуманные проекты.

— А что мешает нашему городу стать полноценной научно-культурной столицей?

— Вообще, наш город начал терять научно-культурный и промышленный потенциал еще в 1990-е годы. Специфика науки заключалась в том, что 70 процентов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ осуществлялись в научно-производственных объединениях. И потеряв промышленность в процессе деиндустриализации, Петербург потерял не только промышленный, но и научный потенциал. Если в советское время у нас было более 140 научно-производственных объединений, то теперь мы можем назвать от силы два-три. И то, что есть, — сохранилось только благодаря ВПК: в основном это судостроение и радиоэлектроника. Вынуждена констатировать, что процесс потери научного потенциала и мест приложения труда для инженеров и научных работников сказался на настроениях горожан. Петербуржцы не находят соответствующие своему потенциалу и образовательному уровню рабочие места — и отсюда растет протест. Особенно это касается молодежи, в рядах которой зреет недовольство нынешней ситуацией.

— Эту ситуацию можно как-то исправить?

— Необходимо начать возрождение Петербурга как научного центра страны. Наука и культура сильно зависят от лидеров. Если в культуре у нас ситуация чуть лучше благодаря таким сильным руководителям как директор Эрмитажа Борис Пиотровский и глава Мариинского театра Валерий Гергиев , то наука пострадала гораздо сильнее. Например, очень плохая ситуация сложилось в Санкт-Петербургском государственном университете — гораздо хуже, чем в МГУ . Здесь — огромные проблемы на многих факультетах и нездоровый социально-психологический климат. Результатов в науке без научных лидеров быть не может, потому что гениев не назначают. Нужна система мер и глобальный проект, который собрал бы воедино все остатки в академической сфере в государственные научные центры и прикладные научно-исследовательские организации. Их нужно собрать и придать им ускорение. Ведь Петербург — это естественный большой наукоград.

Чиновники демонстрируют нежелание работать

— Оксана Генриховна, вы часто говорите об альтернативных путях развития города и составляете каждый год альтернативный бюджет Петербурга. А Смольный вас слышит?

— Не всегда. Но что-то — слышит. В этом году, например, при рассмотрении вопроса об уборке города от снега чиновники прямо и неоднократно ссылались на предложения «Партии Роста». Мы первыми обратили внимание на то, что в нашем городе не хватает техники для уборки улиц и работников ручного труда. Это же очевидно: надо увеличивать число машин и нанимать дворников. И даже наши расчеты совпали с мнением профильного вице-губернатора. Но порой бывает обидно, когда мы разрабатываем какой-то законопроект, долго и кропотливо над ним работаем, а его отклоняют лишь потому, что он имеет «метку» оппозиции. Так происходит часто. В итоге многие важные городские вопросы, которые можно решить за две недели, решаются годами. Так, например, было с законопроектом о выплате компенсаций владельцам гаражей. К сожалению, наши чиновники часто демонстрируют непрофессионализм и нежелание что-то делать.

— Над какими важными законами вы сейчас работаете?

— Одна из наших задач — придумать механизм и привлечь бюджетные и внебюджетные деньги на реставрацию и реконструкцию жилого фонда исторического центра Петербурга. У нас есть целый пакет предложений и ряд законов на этот счет. И наш законопроект принципиально отличается от московской реновации. Потому что в Москве всё завершилось почти полным выселением коренных жителей за пределы центра. У нас иная задача — привести в порядок то, что есть, и не допустить сноса исторических зданий. Мы хотим расселить коммунальные квартиры, но при этом коренные жители должны остаться в центре города.

«Усилиями Центробанка высасываются все соки из экономики»

— Сейчас многие эксперты делают прогнозы о новом социально-экономическом курсе страны на ближайшие годы. А на ваш взгляд, чего нам ждать на федеральном уровне?

— С сожалением вынуждена констатировать, что дискуссии о путях развития страны во время предвыборной кампании не получилось. Тогда бы президент в начале нового срока яснее представлял себе запросы общества. Сейчас для того, чтобы произошел мощный рывок в развитии страны, нужна смена команды и курса. То, что сегодня происходит в российской экономике — не кризис и не рост, это стагнация. Доходы населения продолжают падать так, как было лишь в 1990-х. А бюджет-2018 по номинальным расходам впервые будет меньше, чем бюджет предыдущего года. Ситуация чрезвычайно серьезная, но пока никаких выводов не делается. Чтобы изменить ситуацию, нужны перестановки в финансово-экономическом блоке и руководстве ЦБ. Потому что усилиями Центробанка высасываются все соки из экономики.

— А вы при каких условиях вернулись бы в исполнительную власть?

— Если будут поставлены определенные задачи и даны возможности для их реализации. Например, для формирования своей команды. Потому что новый курс должны проводить другие люди.

Беседовала Олеся ГОРДЕЕВА,

интернет-журнал «Интересант»

Редакция «Интересанта» поздравляет Оксану Генриховну Дмитриеву с юбилеем, желает ей здоровья, счастья и стойкости.