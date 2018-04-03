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В Ясеневе продолжается создание первой в России программы повышения качества жизни для старшего поколения
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В Ясеневе продолжается создание первой в России программы повышения качества жизни для старшего поколения 

Управа района Ясенево 2 часа назад
Фото: Управа района Ясенево
В настоящий момент идет набор в бесплатные дополнительные физкультурно-оздоровительные, досуговые и развивающие кружки и секции.
В окружном управлении социальной защиты населения отмечают: новая программа для пенсионеров предусматривает, что все направления базового пакета будут доступны в каждом районе ЮЗАО. Для этого на базе школ, учреждений культуры и спортивных сооружений в настоящее время формируются дополнительные кружки, ориентированные на людей старшего возраста. Занятия будут проходить в группах один или два раза в неделю. Территориальный центр социального обслуживания «Ясенево»: ул. Голубинская, д. 32, корп. 2, тел. : 8 (495) 421-15-22, адрес электронной почты tsco-yasenevo@mos.ru, сайт «http://www.тцсо-ясенево.рф Проезд до ст. м. „Ясенево“, далее автобусом № 769 или 781 до остановки „10-й микрорайон“. Время работы: пн-чт — с 9.00 до 20.00, пт — с 9.00 до 18.45, сб — с 9.00 до 17.00, обед — с 13.00 до 13.45.
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