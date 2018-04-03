Минздрав Дагестана может возглавить бывший онколог из Набережных Челнов 

Бывший главврач городского онкологического диспансера Набережных Челнов Ибрагим Магомедов может занять должность главы дагестанского Минздрава, о чем сообщает РИА «Дербент».
В настоящий момент Магомедов занимает должность главного врача республиканской клинической больницы Дагестана. Его кандидатура рассматривается в связи с уходом в отставку прежнего министра здравоохранения республики Танки Ибрагимова, о чем стало известно сегодня.
Еще одним возможным претендентом на пост главы ведомства является главный врач республиканского лечебно-консультативного центра косметологии Зумруд Бучаева. В издании подчеркивают, что второй кандидат является креатурой спикера дагестанского парламента Хизри Шихсаидова.