На Пасху в Ярославле ограничат движение автомобилей

Как сообщают в пресс-службе мэрии города, это связано с повышением уровня безопасности на дороге в праздничные дни для православных верующих. С 18 часов 7 апреля и до 15 часов 8 апреля движение автомобилей, а также стоянку и остановку транспорта ограничат в районе храмов и монастырей Ярославля

В районе Яковлевско-Благовещенского храма власти вводят временное ограничение движения с 7 часов 7 апреля до 15.00 часов 8 апреля, а остановка и стоянка транспортных средств запрещена с 18 часов 7 апреля до 15 часов 8 апреля.