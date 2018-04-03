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На Пасху в Ярославле ограничат движение автомобилей
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На Пасху в Ярославле ограничат движение автомобилей 

АиФ 29 минут назад
Фото: АиФ
Как сообщают в пресс-службе мэрии города, это связано с повышением уровня безопасности на дороге в праздничные дни для православных верующих. С 18 часов 7 апреля и до 15 часов 8 апреля движение автомобилей, а также стоянку и остановку транспорта ограничат в районе храмов и монастырей Ярославля.
В районе Яковлевско-Благовещенского храма власти вводят временное ограничение движения с 7 часов 7 апреля до 15.00 часов 8 апреля, а остановка и стоянка транспортных средств запрещена с 18 часов 7 апреля до 15 часов 8 апреля.
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