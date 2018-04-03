Центр «Патриот» принял участников спартакиады кадетских классов

Преображенские кадеты стали участниками спартакиады московских кадетских классов.

Проходит заключительный этап спартакиады — на нем кадеты продемонстрируют свою физическую, строевую и боевую подготовку. Ребята соберут и разберут автомат Калашникова, будут метать гранаты, надевать противогазы и общевойсковые защитные комплекты. Ребят ждут экзамены по оказанию доврачебной помощи в экстремальных ситуациях. Но это еще не все — ведь смысл кадетского движения не только в военной подготовке, но и в патриотическом духе, настое на защиту родной страны. Так что кадеты покажут, насколько знают и умеют анализировать историю Великой Отечественной войны и историю развития кадетского движения в России

В спартакиаде, которую проводит Центр патриотического воспитания и школьного спорта Департамента образования Москвы в Рузском районе Подмосковья (там находится Центр «Патриот»), примут участие кадетские классы в полном составе.

Со 2-го по 5-е апреля в спартакиаде участвуют ученики 7-х и 8-х классов, а с 16 по 19 апреля в соревнованиях участвуют ребята постарше — из 9-х и 10-х кадетских классов.