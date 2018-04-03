Ещё
Центр «Патриот» принял участников спартакиады кадетских классов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Центр «Патриот» принял участников спартакиады кадетских классов 

Управа района Преображенское 25 минут назад
Фото: Управа района Преображенское
Преображенские кадеты стали участниками спартакиады московских кадетских классов.
Проходит заключительный этап спартакиады — на нем кадеты продемонстрируют свою физическую, строевую и боевую подготовку. Ребята соберут и разберут автомат Калашникова, будут метать гранаты, надевать противогазы и общевойсковые защитные комплекты. Ребят ждут экзамены по оказанию доврачебной помощи в экстремальных ситуациях. Но это еще не все — ведь смысл кадетского движения не только в военной подготовке, но и в патриотическом духе, настое на защиту родной страны. Так что кадеты покажут, насколько знают и умеют анализировать историю Великой Отечественной войны и историю развития кадетского движения в России.
В спартакиаде, которую проводит Центр патриотического воспитания и школьного спорта Департамента образования Москвы в Рузском районе Подмосковья (там находится Центр «Патриот»), примут участие кадетские классы в полном составе.
Со 2-го по 5-е апреля в спартакиаде участвуют ученики 7-х и 8-х классов, а с 16 по 19 апреля в соревнованиях участвуют ребята постарше — из 9-х и 10-х кадетских классов.
Управа района Преображенское: последние новости
Месячник благоустройства стартует в нашем районе Лекции по истории Преображенского района прочтет в Шолоховской библиотеке журналист Андрей Колесов Участковые отчитаются перед жителями нашего района
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев получил новую должность304
Киевский прокурор появился на телевидении голым81
Стало известно о тайном счете Скрипалей103
Семью Нетребко выгнали из театра46
Шойгу сделал предложение детям из Кемерово51
Видео
00:23
В сети появилось новое видео пожара в Кемерово
Происшествия Пожары
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
04:29
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами
Общество
01:47
Мария Аронова устроила скандал во время спектакля
Шоу-бизнес
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение