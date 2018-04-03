29-30 марта 2018 года прошла конференция «ИТС регионам»

Россия , 03 апреля 2018 г. — 29-30 марта 2018 года ключевые участники рынка интеллектуальных транспортных систем России собрались в г. Рязани на вторую конференцию «ИТС регионам» в рамках Международного форума «Интеллектуальные транспортные системы России». Ставший ежегодным региональный формат зарекомендовал себя уникальной площадкой по развитию ИТС в нашей стране.

В конференции приняли участие 250 экспертов, представителей власти и научного сообщества из 29 регионов РФ. Внимание к конференции проявил непосредственно губернатор Рязанской области Николай Викторович Любимов : ведь в фокусе внимания оказалась и сама Рязанская область — регион, в котором удалось добиться заметных успехов в развитии ИТС на транспорте.

Стремление к идеалу

Ключевой темой конференции стал президентский приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги». Именно в этой федеральной программе отмечена необходимость внедрения ИТС в регионах. В рамках пленарного заседания участники обсудили необходимость повышенного внимания к развитию региональных интеллектуальных транспортных систем, а также выработки подходов к комплексному развитию ИТС для того, чтобы вложенное финансирование использовалось максимально эффективно.

В связи с этим Ассоциация «Цифровая Эра Транспорта» в рамках конференции представила высокоэффективную модель развития ИТС для любого региона. Она может стать определяющей концепцией для взаимодействия всех заинтересованных сторон. Каковы нормативные требования к ИТС, допустимые алгоритмы и этапы создания региональных ИТС, а также оптимальные протоколы связи между ИТС — всё это необходимо определить и переходить к созданию единых требований, считают разработчики данной модели.

"Настало время реализации концептуального подхода к развитию ИТС, разработке обеспечивающих нормативно-правовых актов и требований, выработке механизмов и моделей межсистемной интеграции и взаимодействия, а также оптимальных моделей ИТС. Исходя из всего этого идеальная модель — попытка сформировать ответ на вопрос методологического обеспечения развития ИТС", — подчеркнул Максим Юрьевич Струкалев , вице-президент Ассоциации «Цифровая Эра Транспорта».

Кроме того, участники рынка высказали пожелание о необходимости внедрения в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» документа «План комплексного развития интеллектуальных транспортных систем» (ПКР ИТС). Принятие этого документа позволит любому региону выработать концепцию и стратегию по внедрению ИТС не только на текущий период, но и с заделом на 5-10 лет вперед и более.

По мнению участников мероприятия, задача цифровизации транспорта является одной из важнейших в процессе перехода к цифровой экономике, который сейчас идет в России. Это обусловлено тем, что именно транспорт, по мнению экспертов, является драйвером и основой цифровой экономики в целом. Однако дискуссия показала, что для приведения дорог в нормативное состояние и их цифровизации предстоит сделать еще очень многое, и ИТС в этом процессе отводится важная роль.

"Выстраивая свою работу, мы ориентируемся на те грандиозные задачи, которые были поставлены президентом, — сказал Игорь Георгиевич Астахов , заместитель руководителя Федерального дорожного агентства. — Президент отметил, что федеральные дороги находятся в хорошем состоянии. И действительно — они во многом уже не уступают европейскому уровню. Однако в части муниципальных и региональных дорог (а их гораздо больше, чем федеральных) ситуация не такая благополучная. Приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги», который в прошлом году был инициирован президентом, уже показал высочайшую эффективность. По итогам года нам удалось достичь лучшего результата, чем было запланировано — более 52% региональных дорог соответствуют нормативным требованиям. В этом году скорость реализации проекта увеличилась"

Отдельные регионы уже достигли позитивных результатов, о чем и рассказали на конференции «ИТС регионам». Как отметил Андрей Владимирович Савичев , министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области, в его регионе еще в 2010 году был создан РНИЦ, на данный момент объединяющий 10 подсистем, в числе которых — автоматизированные системы комплексной безопасности дорожного движения, весогабаритного контроля, управления дорожным движением. Сейчас в Рязанской области работают над процессом моделирования транспортных потоков.

Сквозной идеей, которая звучала и на пленарном заседании, и на всех сессиях, стала потребность в едином стратегическом подходе и к внедрению ИТС, и к обеспечению сохранности и безопасности дорог, и к запуску различных сервисов.

"На форуме присутствует очень подготовленная аудитория, те, кому не безразлично, как будет развиваться цифровая экономика в стране и как будет проходить цифровизация транспортной отрасли. Каждый регион идет к этому своим путем, но наступать на грабли тоже не нужно — надо учиться друг у друга, — отметил Сергей Юрьевич Тен , президент Ассоциации «Цифровая Эра Транспорта», Член Комитета по транспорту и строительству ГД РФ . — У нас пока отсутствует целевая программа в сфере цифровизации транспорта, но есть ряд аспектов, на которые мы опираемся. Первый — это проект «Безопасные и качественные дороги», где есть требования по внедрению ИТС в регионах. Второй — утвержденная в прошлом году Стратегия безопасности дорожного движения. Также в стране разрабатывается — и транспорт там играет весомую роль — программа «Цифровая экономика». Ее необходимо пополнять нашими предложениями. Кроме того, необходимо продолжать работу по совершенствованию нормативной базы, которая существенно отстает от реалий рынка".

От теории к практике

Традиционно в рамках конференции ведущие отраслевые компании, в том числе и региональные, обменялись опытом создания и техническими наработками для различных подсистем ИТС: от платежных решений на транспорте до универсальных систем мониторинга автодорожной инфраструктуры сети региональных и федеральных дорог.

Отдельное внимание развитию систем весогабаритного контроля было уделено в рамках сессии «Развитие систем весогабаритного контроля и содержание автодорожной инфраструктуры», в которой приняли участие заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Георгиевич Астахов и Начальник Управления научно-технических исследований и информационного обеспечения Федерального дорожного агентства Александр Николаевич Каменских.

Примечательно, что в рамках сессии также много говорили о необходимости консолидации и интеграции. «Более 15 лет мы работали в области городских перевозок, но в какой-то момент стало понятно, что апробированные нами решения могут принести пользу не только нам, но и отрасли в целом. И сейчас для этого самое благоприятное время, хотя существует и ряд проблем, — отметил Андрей Игоревич Кузьмин , начальник юридического департамента компании „ЭЛПАСС“. — Прежде всего, в нашей отрасли отсутствуют единые стандарты. Это касается как правил рынка продажи билетов, оплаты проезда, так и инфраструктуры. Это приводит к появлению большого количества разных сервисов — транспортных карт, банковских карт, электронных инструментов. Их объединение — непростая и довольно дорогостоящая задача. В сфере оборудования также много решений. Кроме того, при продаже билетов на межрегиональные рейсы есть затруднения в интеграции данных с автовокзалов, от перевозчиков и агентов, потому что отсутствуют единые аппаратно-программные решения. В отсутствии единых стандартов все решения внедряются на усмотрение отдельных игроков, что впоследствии затрудняет их интеграцию в единую ИТС. Это вызывает сложности в том числе и для пассажиров. Мы пытаемся решить эту проблему, создав для клиентов единую точку доступа — личный кабинет».

На полях конференции Ассоциация «Цифровая Эра Транспорта» подписала стратегические соглашения с Ассоциацией «РАДОР» и «Орловским государственным университетом имени И. С. Тургенева». Оба соглашения предусматривают сотрудничество в сфере развития цифровых технологий в транспортной отрасли.

По итогам первого дня конференции был сформирован перечень проблем и вопросов, который стал основой для резолюции конференции и будет решаться на базе Ассоциации «Цифровая Эра Транспорта».

В рамках второго дня конференции состоялся семинар, посвященный «Плану комплексного развития интеллектуальных транспортных систем». На семинаре Максим Юрьевич Струкалев, вице-президент Ассоциации «Цифровая Эра Транспорта», обозначил состав и требования к документу, методологию формирования и управления изменениями, подходы к реализации, потенциал повышения эффективности развития ИТС в регионах. Семинар вызвал неподдельный интерес как со стороны представителей субъектов регионов, так и со стороны подведомственных учреждений Росавтодора.

Генерируя идеи

Важной составляющей конференции стало проведение ИТ-хакатона, посвященного разработке технологий и решений по созданию безопасной, комфортной и удобной инфраструктуры для участников дорожного движения. На мероприятии в форме кейсов были озвучены актуальные проблемы и задачи, над которыми работают компании-партнеры — ЗАО «Группа компаний „НАВИГАТОР“ (кластер ГЛОНАСС (К-57)), ГУП „МосгортрансНИИпроект“, ГКУ ЦОДД г. Москвы

Уровень проведения хакатона превзошел все ожидания, и участники конференции выразили пожелание проводить подобные мероприятие на регулярной основе. Успех хакатона связан с тем, что это новая форма не только кадрового лифта конкретных специалистов в области ИТС, но и генерации новых идей в области конкретных технических решений для интеллектуальных транспортных систем.

Кроме того, на протяжении всего мероприятия работала выставочная зона, где были представлены инновации для дорожно-транспортной отрасли. Также в рамках конференции состоялись обучающий семинар „Методика создания эффективных региональных ИТС“ в рамках Приоритетного проекта „Безопасные и качественные дороги“ и три технических тура, посвященным демонстрации работы автоматизированной системы управления дорожным движением в г. Рязани, знакомству с работой диспетчерского центра, подсистем мониторинга и управления транспортом, а также работе системы весогабаритного контроля.

Компания „Джей Комм“ уже начала подготовку к международному форуму „Интеллектуальные транспортные системы России“, который состоится в Москве. Именно 26 и 27 сентября ключевые участники рынка ИТС обсудят системное развитие Интеллектуальных транспортных систем.