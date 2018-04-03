В храме Теплого Стана прошла благотворительная акция

1 апреля 2018 года, в день празднования Входа Господня в Иерусалим , в храме Святой великомученицы Анастасии Узорешительницы в Теплом Стане по благословению настоятеля протоиерея Александра Ковтуна социальной службой была проведена благотворительная ярмарка.

«На территории храма можно было приобрести веточки вербы, пасхальные сувениры и поделки, которые изготовили дети Воскресной школы, а также домашнюю выпечку приготовленную прихожанами, горячий чай. Все вырученные средства будут направлены в помощь нуждающимся малоимущим многодетным семьям и инвалидам нашего прихода», сообщается на сайте храма.

Благодарим всех, кто принял участие в подготовке и проведении благотворительной ярмарки!