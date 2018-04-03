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В храме Теплого Стана прошла благотворительная акция
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В храме Теплого Стана прошла благотворительная акция 

Наш Теплый стан 26 минут назад
Фото: Наш Теплый стан
1 апреля 2018 года, в день празднования Входа Господня в Иерусалим, в храме Святой великомученицы Анастасии Узорешительницы в Теплом Стане по благословению настоятеля протоиерея Александра Ковтуна социальной службой была проведена благотворительная ярмарка.
«На территории храма можно было приобрести веточки вербы, пасхальные сувениры и поделки, которые изготовили дети Воскресной школы, а также домашнюю выпечку приготовленную прихожанами, горячий чай. Все вырученные средства будут направлены в помощь нуждающимся малоимущим многодетным семьям и инвалидам нашего прихода», сообщается на сайте храма.
Благодарим всех, кто принял участие в подготовке и проведении благотворительной ярмарки!
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